سوبر لوكس ع المفتاح|.. خطوات وطريقة حجز شقق سكنية في كل المدن الجديدة 2024+ أماكن مشروع جنة مصر الجديد

شقق سكنية في كل المدن الجديدة هي عبارة عن طرح تكميلي الإسكان المتميز وإسكان جنة وهما أحد أهم المشاريع السكنية في كافة محافظات الجمهورية والمدن الجديدة ويتميز المشروعان بأنهم ذات جودة عالية وبها كافة المرافق الفاخرة وأسلوب حياة مشابة الكمباوندات السكنية ذات الفخامة مع إمكانية التمويل العقاري وكذلك مع أنظمة سداد ميسرة.

شقق سكنية في كل المدن الجديدة

تم مؤخرًا الإعلان عن طرح تكميلي للراغبين في انتهاز الفرص المميز فهي فرصة لن تتكرر ثانيا ببعض الأماكن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية مع نظام حجز مميز، والطرح هو ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي وسوف يكون في عدة أماكن مختلفة وهم أربع مدن جديدة على مستوى الجمهورية كالآتي:

مدينة 6 أكتوبر ضمن مشروع جنة مصر.

بمدينه القاهرة الجديدة وذلك في التجمع الخامس وهو ضمن مشروع جنة مصر.

مدينة العبور الجديدة وهو ضمن مشروع الإسكان المتميز.

أيضًا في مدينة أسيوط الجديدة ضمن مشروع إسكان المستقبل.

تفاصيل الطرح التكميلي لشقق الاسكان الاجتماعي

إذا كنت مهتم بمعرفة أحدث أخبار الإسكان الاجتماعي والإعلانات التكميلية بها، فقد تم إطلاق الاعلان التكميلي الخاص بالطرح الجديد لشركة السكنية بالمدن الجديدة بعدد من المحافظات وبإمكانك فرصة لامتلاك شقة في هذا الطرح التكميلي، حيث قد أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن إطلاق طرح تكميلي للمواطنين ممن لم يحالفهم الحظ من قبل، يمكنهم الحجز في هذا الطرح التكميلي في أربع مدن جديدة، ومن المقرر أن يشمل هذا الطرح عدد 480 وحدة بمشروع جنة مصر في التجمع الخامس وكذلك جنه أكتوبر، بالإضافة إلى عدد 839 وحدة في مدينة العبور الجديدة وكذلك مدينة أسيوط الجديدة.