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كليجا العيد الهشة .. خطوات عمل كليجا العيد زي الجاهزة مرة حلوة بهذه الطريقة
خطوات عمل كليجا العيد الوصفة الأصلية
تعتبر الكليجا من الحلويات التقليدية في عدة بلدان عربية، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الهش المميز، وتعتبر تحضير الكليجا تقليدي فن يتطلب الصبر والمهارة، إلا أن النتيجة النهائية تستحق كل الجهد، كما تتميز هذه الحلوى بحشوتها اللذيذة من التمر المغلف بنكهات الهيل وزيت جوز الهند، مما يضفي عليها طابع مميز ونكهة لا تقاوم، وفي هذه الوصفة، سنقدم لك خطوات تحضير الكليجا الطريقة الأصلية بطريقة سهلة لتتمتعي بتجربة لذيذة وممتعة في صنع هذه الحلوى الشهية.
مقادير عمل الكليجا
- 1 كوب وربع من الطحين
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون
- 6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة (مذوبة)
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
- نصف كوب من الحليب الدافئ
- نصف ملعقة صغيرة من السكر
- ملعقة صغيرة من الخميرة
- نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
مقادير الحشوة كليجا
- 1 كوب من التمر المجفف والمفروم
- نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
- نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
- 3 ملاعق كبيرة من الماء
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طريقة عمل كليجا العيد الهشة
- ابدئي بتجهيز العجينة في وعاء عميق، حيث تخلطي الطحين مع الملح والكمون والهيل وبذور الشمر، ثم اتركي الوعاء جانبًا.
- في وعاء صغير الحجم، قومي بمزج الخميرة مع السكر والحليب، واتركي المزيج جانبًا لحين يتفاعل.
- صبي مزيج الخميرة فوق خليط الطحين، ثم أضيفي الزبدة وزيت جوز الهند، واعجني المكونات جيدًا لمدة تتراوح بين 10 دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
لتحضير الحشوة
- ضعي التمر في مقلاة على نار متوسطة
- أضيفي إليه زيت جوز الهند والهيل المطحون
- حركي المكونات بإضافة الماء تدريجيًا حتى تحصلي على مزيج يشبه قوام المربى.
- قطعي العجينة إلى 3 أجزاء متساوية.
- افردي العجينة على سطح العمل بواسطة الشوبك بشكل مستطيل.
- وزعي كمية من الحشوة فوق العجينة، ثم لفيها بشكل أسطواني.
- كرري العملية مع باقي أجزاء العجينة.
- قطعي الأسطوانات العجينة إلى شرائح متوسطة السماكة، ثم رتبيها في صينية خبز مدهونة بالزبدة.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15-20 دقيقة، حتى تصبح الكليجا ذهبية اللون.
- قدمي الكليجا في طبق التقديم مع القهوة الساخنة.