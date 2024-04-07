موعد عرض راسلمينيا 40 والقنوات الناقلة.. تابع الحدث الأضخم في عالم المصارعة العالمية الآن

عندما يتجه أنظار عشاق المصارعة الحرة نحو حدث راسلمينيا، فإنها لحظة فارقة في عالم WWE فهي النسخة الأربعين من هذا الحدث الأسطوري تأتي محمّلة بالتشويق والإثارة، وتعد واحدة من أهم اللحظات في عالم المصارعة، حيث يتجمع نجوم WWE البارزون على حلبة ملعب لينكولن فيلد في فيلاديلفيا، بولاية بنسلفينيا الأمريكية، ليقدموا عروضاً لا تُنسى أمام جمهورهم المخلص.

مشاهدة راسلمينيا 40 اونلاين

وتتضمن هذه النسخة الاستثنائية من راسلمينيا 13 مباراة رسمية مشوّقة، بالإضافة إلى بعض المفاجآت التي يترقبها عشاق المصارعة بفارغ الصبر ولإضفاء جو من التنافسية والحماس، قرر القائمون على الحدث إجراء سبع مباريات في اليوم الأول، بداية من مواجهة مرتقبة بين رومان رينز وكودي رودز، التي طال انتظارها، والتي ستشهد صراعاً قوياً بين النجمين ومن المتوقع أن تحبس أنفاس الجماهير مباراة سيث رولينز ودرو مكنتاير، حيث يدافع رولينز عن لقبه كبطل للوزن الثقيل.

ومن بين الأحداث المميزة التي يترقبها الجمهور هو عودة النجم التاريخي ذا روك، الذي سيشارك في مباراة ثنائية إلى جانب رومان رينز لمواجهة كودي رودز وسيث رولينز، وهو ما يعد لحظة فارقة ومثيرة للجماهير بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تكون مباراة الأخوة أوسو بين جيمي وجاي واحدة من أكثر المواجهات انتظاراً بين عشاق WWE، حيث يتنافس الأخوة في لحظة تاريخية على حلبة راسلمينيا.

مشاهدة راسلمينيا 40 القنوات الناقلة

ويتم عرض المسابقة عبر قناة SSC SPORTS HD ومنصة شاهد في اي بي وبهذه الطريقة، يترقب عشاق المصارعة الحرة بفارغ الصبر وبشغف هذا الحدث الأسطوري، ويتوقون للحظات الرائعة والمثيرة التي سيشهدها راسلمينيا 40، متمنين أن يكون هذا الحدث مليئاً بالنجاحات والمفاجآت واللحظات التاريخية التي لا تُنسى في عالم المصارعة

مواعيد العرض

الحدث توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة راسلمينيا 02:00 03:00 01:00 SSC SPORTS HD SHAHID VIP

مباريات عرض راسلمينيا 40