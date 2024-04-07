وصفة معمول العيد هش وطري زي الجاهزة بالظبط.. أعمليها قبل العيد وأبهري ولادك

تعتبر الحلويات التقليدية جزءًا لا يتجزأ من تقاليدنا العربية، ومن بين هذه الحلويات المحببة تتصدر “معمول التمر” قائمة الأطعمة الشهية التي يستمتع بها الجميع، فمعمول التمر ليس مجرد حلوى، بل هو تجسيد للتراث والتقاليد والذكريات العائلية الجميلة، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث الكثيرون عن كيفية عمل المعمول ولذلك نقدم إليكم المكونات الكاملة والطريقة الصحيحة لعمل المعمول في البيت.

مكونات عمل المعمول



3 أكواب دقيق

كوب سكر البودرة

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة كبيرة خميرة جافة

كوب ونصف نشاء

250 غرام زبدة

4 حبات صفار البيض

نصف كوب ماء دافئ

التمر حسب الحاجة (للحشو)

كوب سكر البودرة (للتزيين)

خطوات عمل المعمول

في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع سكر البودرة، حليب البودرة، الفانيليا، الخميرة، والنشاء حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أضيفي الزبدة وصفار البيض، ثم صبّي الماء الدافئ واعجني المزيج برفق حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، وافردي كل كرة وضعي فيها قطعة من التمر، ثم لفي العجينة حول التمر بشكل كرة.

اضغطي على الكرات برفق باستخدام قالب المعمول، مع إجراء ثقوب صغيرة في كل واحدة باستخدام عود خشبي.

ارصي الكرات في صواني الخبز.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اخبزي الكرات في الفرن لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

بعد أن تبرد الكرات قليلاً، قومي بتزيينها بسكر البودرة.

قدمي المعمول واستمتعي بطعمه الرائع مع العائلة والأصدقاء!

بهذه البساطة والسهولة يمكنكم تحضير معمول التمر في منزلكم، لتتذوقوا لذة الحلا الشهي الذي يجمع بين نكهة التمر الغنية ونعومة العجين، فلا شيء يضاهي طعم وروعة الحلوى التقليدية التي تنبعث منها رائحة التراث والعائلة المحبة، جربوها واستمتعوا بتجربة الطهي الرائعة وبأطيب النكهات التي تأسر القلوب.