خبر سار.. رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه من مايو المقبل

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر من أجل تحسين معيشة العمال وتعزيز الإنتاجي، في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين ظروف العمال وتعزيز عملية الإنتاج، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدءًا من مايو 2024، وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي العمال ورؤساء الاتحادات العمالية.

القومي للأجور يرفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص

وفي سياق تفصيلي، أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، ويعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للعمال، وضمان استقرار المنشآت وزيادة الإنتاجية لدعم عملية التنمية في مصر.

من جهته، أشار حسن شحاتة، وزير العمل، إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعكس التزام الحكومة بدعم وحماية العمال، وتعزيز العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، مما يسهم في تحسين الحياة المعيشية وتوفير بيئة عمل لائقة.

فتح باب التظلمات للأجور في القطاع الخاص

وتجدر الإشارة إلى أن القرار يشمل استثناء المشروعات متناهية الصغر، مع فتح باب التظلمات لمدة 3 أشهر، وذلك بغرض ضمان تنفيذ القرار بكل دقة وفعالية، مع توفير آليات التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيقه.

ومن المقرر أن ترسل وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يوضح تفاصيل القواعد التنفيذية وآليات متابعة تنفيذ القرار، مما يؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل عادلة ومناسبة لجميع العمال في البلاد.