من البيت.. طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 ur.gov.iq من مديرية المرور العامة

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني، تيسيرًا على المواطنين أطلقت مديرية المرور العامة بالعراق منصة إلكترونية وهي منصة أور التي تتيح لك التعرف على كافة المخالفات المرورية المسجلة على المركبة بكل سهولة ويسر دون الحاجة للتوجه إلى الجهات المعنية، كما يمكن من خلالها سداد قيمة الغرامات، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل الموضوع.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024

يمكنك الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أور الإلكترونية من هنا .

أدخل بيانات تسجيل الدخول بشكل صحيح.

قم بالنقر على غرامات المرور العامة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة عن السيارة.

اضغط بعد ذلك على زر بحث.

سوف تظهر أمامك على الشاشة قائمة بها جميع المخالفات التي ارتكبتها وقيمة الغرامة المستحقة.

ما هي قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

أوضحت الإدارة العامة للمرور قيمة المخالفات المرورية الخاصة بهذا العام 2024، والتي تختلف حسب نوع المخالفة وهي كالتالي:

يتم دفع غرامة مالية قدرها 10000 دينار عراقي في حالة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول.

أما في حالة عدم ارتداء قائد السيارة حزام الأمان يتم دفع غرامة مالية قدرها 2500 دينار عراقي.

يتم دفع غرامة مالية قدرها 500 دينار عراقي في حالة عدم الالتزام بإشارة المرور الحمراء.

خطوات دفع المخالفات المرورية بالرقم الألماني

يمكنك دفع غرامات المرور بالرقم الألماني عن طريق الخطوات التالية: