خبر هام لذوي الهمم.. وزارة التضامن تعلن طريقة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة بالاسم 2024 وبالرقم القومى

في الآونة الأخيرة، شهدت عمليات البحث زيادة في طرق الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة بالاسم 2024، يُعتبر هذا الكارت أحد الخدمات الرئيسية التي تُقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لفئات متعددة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر جميع الخدمات الطبية الضرورية بالإضافة إلى دعم توفير فرص العمل للعاطلين من ذوي الإعاقة، سنتعرف فيما يلي على كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم وباستخدام الرقم القومي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024 وبالرقم القومي

الآن بإمكانك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024 من خلال اتباع سلسلة من الخطوات المحددة:

يجب أولاً تسجيل الدخول إلى وزارة التضامن الاجتماعي .

. بعد ذلك، يتعين تحديد أيقونة “خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة” من القائمة المتاحة.

يتبع ذلك النقر على أيقونة “استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” المعروضة.

يجب إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم القومي المتكون من 14 رقم.

بعد ذلك، يتم النقر على خانة البحث.

سيظهر نتيجة الاستعلام أمامك على الشاشة بعد بضع ثوانٍ، وتحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالاستعلام المقدم.

ما هي الفئات المستحقة للمعاش من ذوي الهمم؟

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الفئات المستحقة للحصول على المعاش الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل هذه الفئات:

الأفراد المصابين بإعاقات سمعية، بصرية، وذهنية. الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون. الأفراد المصابين بمتلازمة القزامة. أصحاب الإعاقات الحركية، بالإضافة إلى المصابين بالشلل الرباعي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

تمتاز بطاقة الخدمات المتكاملة بالعديد من المزايا، منها: