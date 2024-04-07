سلي طفلك مع اجمل أغاني قناة بيبي كيدز || اضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024

قناة بيبي كيدز أحد افضل قنوات الكرتون التي تعمل على تقديم محتوى شيق وهادف للأطفال، حقا إن كنت تريد أن تسلي طفلك في وقت فراغه بشيء مفيد وهادف يمكنك ذلك من خلال ضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد على جهاز التلفاز وجعل أبناءك يستمتعون في أوقات فراغهم بشيء مفيد وبناء، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة وطريقة ضبطه وأهم ما تقدمه القناة من برامج وفقرات.

تردد القناة بيبي كيدز الجديد 2024

شاهد قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد

اضبط تردد قناة بيبي كيدز الآن على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.

اختر “إضافة قناة جديدة”.

أدخل التردد الجديد لقناة بيبي كيدز المذكور أعلاه.

اضغط على “موافق” أو “بحث”.

انتظر حتى يتم العثور على القناة.

اضغط على “موافق” أو “حفظ” لإضافة القناة إلى قائمة القنوات.

اهم برامج قناة بيبي كيدز

تعرض قناة بيبي كيدز مجموعة من أفضل البرامج المتنوعة والتي منها ما يلي: