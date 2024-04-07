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سلي طفلك مع اجمل أغاني قناة بيبي كيدز || اضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024
سلي طفلك مع اجمل أغاني قناة بيبي كيدز || اضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024
قناة بيبي كيدز أحد افضل قنوات الكرتون التي تعمل على تقديم محتوى شيق وهادف للأطفال، حقا إن كنت تريد أن تسلي طفلك في وقت فراغه بشيء مفيد وهادف يمكنك ذلك من خلال ضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد على جهاز التلفاز وجعل أبناءك يستمتعون في أوقات فراغهم بشيء مفيد وبناء، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة وطريقة ضبطه وأهم ما تقدمه القناة من برامج وفقرات.
تردد القناة بيبي كيدز الجديد 2024
شاهد قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:
- التردد: 11393
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد
اضبط تردد قناة بيبي كيدز الآن على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:
- افتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.
- اختر “إضافة قناة جديدة”.
- أدخل التردد الجديد لقناة بيبي كيدز المذكور أعلاه.
- اضغط على “موافق” أو “بحث”.
- انتظر حتى يتم العثور على القناة.
- اضغط على “موافق” أو “حفظ” لإضافة القناة إلى قائمة القنوات.
اهم برامج قناة بيبي كيدز
تعرض قناة بيبي كيدز مجموعة من أفضل البرامج المتنوعة والتي منها ما يلي:
- تعلم الحروف: برنامج تعليمي للأطفال الصغار يساعدهم على تعلم الحروف العربية.
- قصص الحيوانات: برنامج تعليمي ممتع يُعلم الأطفال عن الحيوانات المختلفة.
- تعلم اللغة الإنجليزية: برنامج تعليمي يُساعد الأطفال على تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وممتعة.
- أغاني بيبي كيدز: مجموعة من الأغاني الممتعة والتعليمية للأطفال.
- حكايات بيبي كيدز: مجموعة من القصص والحكايات الجميلة للأطفال.
- ألعاب بيبي كيدز: مجموعة من الألعاب الممتعة والتعليمية للأطفال.