يلا شوف اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر وزارة العمل ومنصة مظلتي جميع المحافظات

يتساءل العديد عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة خلال الساعات الأخيرة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق قدمت عدة منح لتخفيف الأعباء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود، ويمثل دعم الرعاية الاجتماعية أحد أهم أشكال الدعم في الفترة الأخيرة، وصارهذا الدعم مصدر دخل شهري للعديد من الأسر ذوي الدخل المحدود في العراق، واستفاد منه ملايين المواطنين، وهذا يتزامن مع ارتفاع التكاليف في البلاد حيث يتطلع الكثير إلى الحصول على هذا الدعم، وسوف نستعرض عبر السطور القادمة خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط القبول ببرنامج الدعم الاجتماعي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ينبغي أن ننوه إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية حددت مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاستحقاق لدعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيمًا بصفة دائمة داخل العراق.

أن ينتمي إلى أسرة ذات دخل محدود.

لا ينبغي أن يكون لدى المتقدم سجل عقاري.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي دعم آخر.

ألابمتلك المتقدم وظيفة يحصل منها على راتب شهري ثابت.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بعد طرح الوجبة الأخيرة التحقق من حالة طلبهم وهل تم قبولهم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “مظلتي” للاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية.