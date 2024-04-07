متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024/1445؟ ومواعيد بدية إجازة العيد في المملكة

عيد الفطر هو أحد أكبر الأعياد التي يحتفل بها المسلمون والذي يوافق نهاية شهر رمضان، ويعتبر عيد الفطر بمثابة تتويج لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر هو من أيام الله التي يعظمها المسلمون بالصلاة والزكاة والفرحة وتبادل المباركات، وفي هذا العيد تحصل جميع القطاعات الخاصة والعامة على إجازة في عيد الفطر المبارك؛ لذا سنوضح في السطور القادمة متى تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بالسعودية 1445ه

متى تبدأ إجازة عيد الفطر 1445ه للقطاع الخاص في السعودية ؟

ينتظر كل من القطاعين الخاص والعام إجازة عيد الفطر للقيام بالطقوس المعتادة واستثمار هذه الأيام المبهجة بعد الشهر الكريم الذي أقاموا فيه العبادات، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية بأن إجازة عيد الفطر ستكون لمدة ٤ أيام، تبدأ من بعد التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، الموافق الثامن من شهر أبريل، عيد الفطر من الأعياد المميزة للمسلمين، التي يستثمرونها بالتقرب من الله عز وجل من خلال الفرحة بأيام الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا” ويكون عيد الفطر مناسبة لتناول الحلوى وإعطاء النقود للأطفال وزيارة الأقارب، وليس هنالك موعد ثابت لعيد الفطر حيث يختلف موعده باختلاف التقويم الهجري ويعرف موعد عيد الفطر من خلال رؤية هلال شهر شوال.

متى موعد صلاة العيد في جدة؟

وأكدت الجهات المختصة في تحري هلال شهر شوال على أراضي المملكة، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 في جدة يبدأ في الساعة 6:11 صباحًا.