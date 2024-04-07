مش هتستغنى عن المروحة من النهاردة.. موعد قطع الكهرباء بعد رمضان هتبقى إيه.. أعرف مواعيد منطقتك

موعد قطع الكهرباء بعد رمضان، بعد قرب إنتهاء شهر رمضان، توجد الكثير من الاستفسارات ومن ضمنهم مواعيد قطع التيار الكهربائي في مصر، حيث يسعون لمعرفة الجدول الرسمي للأحمال والتدابير المتخذة لضمان توفير الكهرباء في جميع المحافظات، يتوجب الانتظار لإعلان رسمي من شركة الكهرباء بعد انقضاء الشهر الفضيل للحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد وإجراءات قطع التيار الكهربائي.

موعد قطع الكهرباء بعد رمضان

لتلبية المواطنين، قدمت الحكومة تصريحات رسمية بالتعاون مع شركة الكهرباء الرئيسية، تؤكد تنفيذ القرارات فورًا، مع عدم وجود انقطاعات خلال شهر رمضان الكريم، يهدف ذلك لتوفير بيئة مريحة للجميع لأداء الشعائر الدينية والعبادات بيسر وسهولة في هذا الشهر المبارك، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، سيتم استعادة تخفيف أحمال الكهرباء، ولكن يجب الانتباه إلى أن تحديد الانقطاعات يعتمد على قرارات مجلس الوزراء، الذي يتحمل المسؤولية الرسمية عن هذه القرارات بعد انقضاء الشهر الفضيل، قد تكون الانقطاعات التي تحدث خلال رمضان ناتجة عن أعطال فنية في مولدات الكهرباء أو المحطات الكهربائية، لذلك حتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد قطع الكهرباء بعد رمضان.

أسباب تطبيق تخفيف الأحمال

تمتلك الشركة القابضة للكهرباء مكانة بارزة ضمن الشركات المصرية التي تم التوافق معها من قبل الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك لأسباب متعددة، منها: