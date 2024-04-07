الوجبة 7.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة عبر رابط منصة مظلتي بعموم محافظات العراق

تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من أكثر الموضوعات المتداولة عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية حيث إن الحكومة العراقية اقتربت من الانتهاء من عملية فحص وتدقيق طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لعام الحالي، ويأتي هذا الإجراء استعدادًا للإعلان عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للحكومة العراقية أو منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل العراقية، ويتطلب هذا الإجراء التأكد من صحة الأوراق المقدمة ومدى استحقاق الشخص للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لكي تكون عزيزي المتقدم مؤهلا لطلب الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن يستوفي المتقدمون للوظيفة عدة شروط وأحكام، ومنها:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

لا يمكن الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية إذا كان عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أفراد.

أن يكون عمر المتقدم مناسبًا، حيث يجب أن يتراوح ما بين 15 و55 عامًا للنساء، وبين 18 و60 عامًا للرجال.

ينبغي توفير جميع الشروط والأحكام الضرورية للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

باستيفاء هذه الشروط يمكن للأفراد المستوفين للشروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المقدم في البرنامج.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال اتباع مجموعة من التعليمات والخطوات التالية: