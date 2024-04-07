يبهر الجميع بثوبة الجديد.. تحميل تحديث واتس اب جي بي اضافة مزايا مهمة اعرفها ما الكل يعرفها!!

يتساءل الكثير من الأفراد عن كيفية تحميل تحديث واتس اب جي بي، حيث يعد أحد أبرز التطبيقات الأكثر استخدامًا في العالم، كما أنه يقدم العديد من المميزات التي لا تتوفر في واتساب الرسمي، وذلك يجعله ملجأً للباحثين عن تجربة تواصل مُميزه وفريدة من نوعها، حيث تم تطوير هذا التطبيق، و من ثم يقدم بعض الإضافات الجديدة من حيث الخصوصية والتحكم، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

تحميل تحديث واتس اب جي بي

يرغب العديد من الأشخاص تحميل تحديث واتس اب جي بي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بتحميل تطبيق واتس اب جي من خلال المنصات الرقمية الموثوقة.

ثم بعد ذلك قم بالتأكد من تنزيل الإصدار الذي يتناسب مع نظام تشغيل الهاتف الخاص بك أو iOS.

وبعد ثم قم بإيقاف اختيار منع تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة على الهاتف من الإعدادات.

وأيضًا قم بفتح الملف الذي قمت بتحميله على الهاتف.

وبعد ذلك قم بالضغط على خانة تثبيت التطبيق.

ومن ثم قم باتباع كافة التعليمات الموضحة أمامك على الهاتف.

وبعد ذلك قم بفتح تطبيق GBWhatsApp.

ومن ثم قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

ثم انتظر قليلًا، و سوف يتم إرسال رمز التحقق عبر تطبيق الرسائل النصية القصيرة على الهاتف.

ثم بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق المرسل في المكان المخصص لذلك.

وبعد ذلك قم بإكمال ملفك الشخصي.

ما هي عيوب استخدام GBWhatsApp

يوجد العديد من المميزات التي يتميز بها تطبيق واتس اب جي بي، إلا أنه يوجد بعض العيوب، ومن هذه العيوب ما يلي:.