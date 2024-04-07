“أهلاً بالعيد” اعرف إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وموعد صلاة العيد في المدن المختلفة

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من أهم الفترات التي يترقبها الموظفون سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، فهي تمثل فترة من الراحة والتسلية بعيدًا عن ضغوط العمل اليومي، في هذه الفترة الاستثنائية، يسعى الموظفون للاستفادة القصوى من الإجازات، سواء من خلال السفر أو قضاء الوقت مع الأهل والأصدقاء.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

فترات الأعياد والإجازات ومن أهمها إجازة عيد الفطر المبارك تتيح للمواطنين الاستمتاع بفترة راحة محببة ومنتظرة من الجميع .

وفقًا لقرار الحكومة، تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر لعام 2024 من الثلاثاء 9 أبريل إلى الأحد 14 أبريل .

صلاة عيد الفطر 2024 في المدن المختلفة

القاهرة : صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:59 صباحا .

الجيزة: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:58 صباحا .

الإسكندرية: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 6:02 صباحا .

بورسعيد : صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:53 صباحا

السويس: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:53 صباحا.

الإسماعيلية: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:53 صباحا.

دمياط: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:55 صباحا.

السلوم: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 6:21 صباحا .

نويبع: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:45 صباحا.

حلايب: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:42 صباحا.

شلاتين: صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:46 صباحا. .

تظهر أهمية الإجازات والعطلات الرسمية في حياة الأفراد ومساهمتها في إدخال الفرحة للأفراد وللأسر، وعيد الفطر من الاعياد الاسلامية التي ينتظرها الجميع ويستقبلونه بالفرح والبشر، ويستمتعون بكل لحظة فيه ثم يعودون بعدهل لاستئناف أعمالهم.