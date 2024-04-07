“بمناسبة عيد الفطر” استعلم الآن عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي في عموم العراق

أطلقت وزار العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وجبات الرعاية الاجتماعية مساعدة للفئات محدودة الدخل، وأتاحت الوزارة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، حتى يتأكد المشمولين بالدعم من استحقاق دعم الوجبة السابعة من وجبات الرعاية، ثم أن الوزارة أكدت على أن الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية أوشكت على الصرف خلال مدة قصير زهير الأسطر التالية نبين تفاصيل الوجبة الأخيرة حسب ما أعلنت وزارة العمل.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي.

اضغط على برامج الحماية الاجتماعية.

حدد برامج الرعاية الاجتماعية.

أدخل البينات المطلوبة، وحدد الوجبة.

اضغط على استعلام.

حمل كشوفات الوجبة الأخيرة بصيغة pdf.

افتح الكشوفات على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف واستعلم عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة.

موعد إعلان الوجبة الأخيرة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك وزير العمل الدكتور أحمد الأسدي أن الوزارة بصدد الإعلان عن موعد صدور الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية، كما أكد سيادته على أن الإعلان عن موعد الوجبة يتطلب عدة أمور أهمها توفير الحكومة مبالغ الدعم وتغطية هذا الرصيد لدى البنوك.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على وصول دعم الرعاية الاجتماعية إلى الفئات الأشد احتياجًا والأكثر استحقاقًا، لذا قامت بوضع مجموعة من الشروط والمعايير التي من خلالها تحدد تلك الفئة، ومن هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم في العراق.

أن يكون أحد الفئات التي تخصهم الوزارة بالدعم.

لم يسبق له الحصول على مساعدات من قبل الحكومة.

وباستكمال الشروط يمكنك الحصول على دعم وزارة العمل وتكون ضم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.