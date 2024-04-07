تطبيق مصر الرقمية: بوابة خدماتك الحكومية في أي وقت وأي مكان!

يعتبر تطبيق مصر الرقمية من أهم التطبيقات الخدمية الحكومية حالياً حيث يقدم الكثير من الخدمات المتنوعة للمواطنين دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية، سواء كانت خدمات تموينية أو تأمينية أو ما يخص الشهر العقاري بسهولة.

مميزات تطبيق مصر الرقمية

بالنسبة إلى تطبيق مصر الرقمية فهي كالتالي:

في البداية التطبيق المجاني بدون رسوم، مع سهولة ومرونة في الاستخدام.

مع سهولة الوصول إلى كل الخدمات، ودفع الغرامات والفواتير كما أنه يعمل على كل أجهزة الهواتف الذكية.

كما يمكن متابعة كل الخدمات الحديثة المتوفرة في التطبيق، كما أن الخدمات التي تحتاج إلى دفع رسوم مذكورة في داخل الشروط والأحكام بالتطبيق.

خدمات تطبيق مصر الرقمية للتموين

أما عن الخدمات المقدمة من خلال تطبيق مصر الرقمية للتموين فهي:

يمكنك الاستعلام عن الصرف وتفعيل البطاقة التموينية، بالإضافة إلى إصدار بدل تالف أو إصدار بدل فاقد والتقدم للحصول على بطاقة جديدة.

مع نقل البطاقة من منطقة أو محافظة لأخرى مع إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين والاستفادة من صرف التموين لمستحقين “الخبز”.

خدمات تطبيق بوابة مصر الرقمية التأمينية

كذلك أهم الخدمات التأمينية التي يقدمها تطبيق مصر الرقمية للمستخدمين هي:

رقم بطاقتك التموينية والرقم التأميني وبيانات رخصة مركبة.

معرفة رصيد حساب سيارة وكل ما يخص الرواتب وكذلك المعاشات والتأمينات.

رصيد المؤمّن عليه في الخارج، مع الاستعلام عن سداد وكل بيانات العميل في الخارج.

مع الكشف عن مدد الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، والرواتب الخاصة في التأمينات الاجتماعية مع الاقتطاعات في المعاش.

خطوات التسجيل في تطبيق بوابة مصر الرقمية

يمكنك تسجيل الدخول في تطبيق مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية: