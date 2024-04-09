“ألحق غير ساعتك بسرعة“ موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

اقترب حلول فصل الصيف مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلوا حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي وذلك بعد القرار الذي قام بإصداره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 16 أبريل عام 2016 وها نحن نودع التوقيت الشتوي بعد أن استمر معنا حوالي ستة أشهر وذلك لأنه بدأ منذ شهر أكتوبر السابق، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

وفقا للقانون الذي تم إصداره أنه سوف يتم تطبيق التوقيت الصيفي بداية من آخر جمعة والتي توافق 26 من شهر أبريل 2024 ويستمر حتى أخر يوم خميس الموافق 28 من شهر أكتوبر في كل عام ميلادي، والتوقيت الصيفي هو أن يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي في مصر

تم عودة التوقيت الصيفي وذلك بعد أن تم إلغاؤه لمدة تصل حتى 7 سنوات وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المتنوعة والتي من أبرزها: البنزين، السولار، الكهرباء، الغاز.

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الصيفي

يمكنك تغيير الوقت على أجهزة الهاتف المحمول من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم اتجه إلى خيار التاريخ والوقت وقم بإلغاء ضبط الوقت تلقائي وقم بإعادة ضبطه بشكل يدوي، أما فيما يخص أجهزة الحاسب الآلي قم بالنقر على زر ستارت الموجود أسفل الشاشة ومنها قم بالدخول على قائمة الإعدادات ثم انقر على زر الوقت والتاريخ وقم بتعديل الوقت.

موعد بدء فصل الصيف

وفقا لما صرحت عنه المصادر الفلكية أن فصل الصيف سوف يبدأ من يوم الخميس الموافق 30 من شهر يونيو 2024.