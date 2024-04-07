ضيف رامز جاب من الاخر اليوم.. ضحايا حلقة الاحد 28 رمضان اليوم رامز جلال عبر تردد قناة ام بي سي

ازداد حماس الجماهير من أجل التعرف على ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الأحد الذي يوافق 28 أبريل وذلك بعد عرضه منذ حلول شهر رمضان حيث شهدت الحلقات مزيدا من الإثارة والتشويق، ولهذا اجتمع المشاهدون أمام شاشات التلفاز في وقت الإفطار من أجل متابعة المقلب الجديد الذي يستهدف ضيفين، ولذلك ينتظرون بشغف كشف هوية الضحيتين لهذه الليلة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة هوية ضيفي برنامج رامز جاب من الآخر، ولهذا تابعونا لمعرفة المزيد.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

الجدير بالذكر أن رامز جلال قد استضاف منذ بداية عرض برنامج المشاهير من نجوم الفن والرياضة والغناء خلال شهر رمضان، وبالرغم من ذلك إلا أن الجماهير لم تفقد شغفهم من أجل التعرف على هوية ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، ويأمل الكثيرون في رؤية نجوم كرويين مصريين مشهورين أو نجوم من الساحة الفنية في حلقة اليوم حتى تكون الحلقة مليئة بالإثارة والتشويق، وننتظر بفارغ الصبر كشف هوية ضيف البرنامج لهذا اليوم، يواصل رامز جلال السيطرة على التريند ببرنامجه المثير للجدل، الذي يجمع بين الإثارة وخفة الظل، ويترقب المشاهدون بشغف تفاصيل الحلقة الجديدة، والتي من المتوقع أن تضفي لمسة من الفرح والتسلية إلى لحظات الإفطار في شهر رمضان، ومن المتوقع أن يكون ضيف حلقة اليوم هو الفنانة فيفي عبده ونبيلة عبيد.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

سيتم عرض برنامج “رامز جاب من الآخر” يومياً في شهر رمضان على قناة MBC مصر، وذلك في وقت الإفطار، حيث ينتظر الجمهور بشغف لمعرفة هوية ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم مما يجعله واحدًا من أبرز برامج المقالب والترفيه في الشهر الكريم.

وجب التنويه أن برنامج “رامز جاب من الآخر” يتميز بفكرته المبتكرة والمختلفة عن المقالب التقليدية حيث يبدأ الضيف الحلقة بمقابلة حوارية مسبقة ومتفق عليها، ولكن تأتي المفاجأة عندما تنقلب الأمور رأساً على عقب بمقلب غير متوقع، وتتضمن هذه المقالب تحديات قوية ومفاجآت غير متوقعة، مما يضفي جوًا من الفكاهة والمتعة على البرنامج ويجذب المشاهدين