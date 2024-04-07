5 مميزات في واتساب قريبا اعرفها الاول وسابق الكل .. منها فتح 2 واتس علي الموبايل!!

5 مميزات في واتساب قريبا، تستعد الشركة المالكة لتطبيق واتساب شركة ميتا لطرح مميزات في واتساب قريبا كي يتم المساعدة في تحسين التجارب المستخدمة للأشخاص المستخدمين للبرنامج، كما يعمل على جعل الدردشات أكثر سهولة وملاءمة للمستخدمين كما تعمل الشركة على تطوير الطرق للوصول إلى الأشخاص المستخدمة للمعلومات وللمزيد من التفاصيل تابع معنا.

5 مميزات في واتساب قريبا

سوف نستعرض لكم المميزات الجديدة التي من المقرر أن يتم طرح 5 مميزات في واتساب قريبا وقد جاءت كما يلي:

أدوات متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي

قامت شركة واتساب سابقا بعمل روبوت خاص بالدردشة وكان مدعوما بالذكاء الاصطناعي وقد تم إعدادها للوصول إلى المستخدمين بطريقة متطورة حيث يمكن من خلال هذا الروبوت أن يقوم المستخدمون بطرح الأسئلة وترجمة الرسائل وتحرير الصور بطريقه سهله من خلال تطبيق واتساب المدفوعات الدولية.

تعمل شركة ميتا على تطوير ميزة جديدة في واتس اب حتى يتم السماح للمستخدمين من إجراء مدفوعات دولية من خلال هذا التطبيق وقد تم بالفعل تطبيق هذه الخاصية ولكن فقط في دولة الهند قسم الدردشة المقترح

من المحتمل أن تقوم شركة ميتا بتقديم واتساب مخصص للدردشة المقترحة ويهدف ذلك إلى تبسيط الاتصالات وتعزيز التواصل مع المستخدمين، ويأتي ذلك بسهولة حيث من الممكن بدء المحادثات مع جهات الاتصال لديك ومن الممكن ايقاف الدردشة في أي وقت تريده.

ميزات جديدة يطرحها واتساب

بالإضافة إلى5 مميزات في واتساب قريبا فإن تطبيق واتساب يعمل على الآتي: