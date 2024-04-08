البرلمان هيوافق خلاص|…لائحة قانون المخالفات الجديد 2024 + الحالات المرفوضة في قانون التصالح رسمياً

لائحة قانون المخالفات الجديد 2024 بعد كثرة الجدل وافق مجلس الوزراء عليه وذلك في الاجتماع الذي رأسه الدكتور مصطفى مدبولي، وكان ذلك على مشروع إصدار قرار اللائحة التنفيذية الخاص بقانون التصالح لمخالفات البناء بهدف تقنين أوضاعها وهذا القانون صدر برقم 187 لسنة 2023، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل.

لائحة قانون المخالفات الجديد 2024

نص القرار أن طلبات التصالح يتم إحالتها بعد تقنين أوضاعها وكذلك التظلمات التي تم تقديمها بناء على أحكام القانون رقم 17 لعام 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء والتي لم يتم البت بها وكذلك لم تنقض المواعيد الخاصة بفحصها طبقا للأحوال فهي تحال إلى لجان البت وكذلك التظلمات وذلك طبقا لقانون التصالح للمخالفات البناء تنظر كافة الأحكام والإجراءات الواردة دون سداد الرسم الخاص بفحص جديد أو تحمل المواطن مصاريف جديدة للتصالح إذا قام بسدادها من قبل وسوف يكون سعر المتر في حالة قبول الطلب الخاص بالتصالح وتقنين الأوضاع هي نفس الأسعار التي تم إقرارها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019 أو أي تخفيضات بالسعر قد طرأت على القانون.

ويحق لصاحب الشأن رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع أيضاً طبقا لنص القانون ذاته في حالة لم تنقضي المدة المحددة للتظلم منها فعندها يتم التقدم بتظلمات إلى لجان التظلمات المُشكلة بحسب أحكام قانون التصالح خلال 30 يوم من تاريخ العمل بتلك اللائحة المرفقة.

حالات رفض طلب التصالح طبقا لنص القانون

يجوز للمواطنين ممن قد تم رفض الطلب الخاص بهم لتصالح وتقنين أوضاعهم للبناء طبقا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019 الذي تم الإشارة إليه بالأعلى وقد انقضت بالفعل المدة المحددة للتظلم ولم يتم البت فيها بتأييد الرفض يمكن للمواطن التقدم بطلب تصالح آخر وتقنين الأوضاع طبقا لأحكام القانون الصادر برقم 187 لعام 2023 مع مراعاة أن يتم سداد رسوم خاصة بالفحص الجديد ويتم تقنين الأوضاع التي تم تحديدها باللائحة المرفقة وذلك بعد إجراء قياس للبناية وبعدها يتم سداد مبلغ جدية التصالح وهو لا يرد.