تكنولوجيا
واتساب جي بي بمميزات جديدة!! تحميل جي بي واتساب بمميزات رائعة لازم تجربها حالا
تحميل جي بي واتساب
ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن خطوات تحميل جي بي واتساب وهو إحدى إصدارات الواتساب الجديدة التي حازت على نسب تحميل مرتفعة في الآونة الأخيرة وذلك لما يقدمه من مميزات عديدة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
خطوات تحميل جي بي واتساب
يجب العلم أنه يتم تحميل جي بي واتساب من خارج متجر التطبيقات، إذا كنت ترغب في تحميله يجب اتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر يجب عليك الدخول إلى متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه.
- في شريط البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو جي بي واتساب ثم انقر على خيار التحميل.
- يرجى تفعيل خاصية التحميل للمصادر المجهولة ثم انقر على خانة التحميل على أي حال.
- انتظر حتى يتم تحميل التطبيق ثم قم بالدخول على التطبيق وادخل رقم الهاتف الخاص بك.
- سوف يصلك رمز تحقق والذي يتطلب منك إدخاله من أجل التأكيد.
- أخيرا الواتساب أصبح جاهز للاستخدام.
مميزات جي بي واتساب
يتمتع جي بي واتساب بمجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي والتي من أبرزها:
- يوفر لك خاصية تغيير لون المحادثات والخطوط.
- يمكنك إنشاء رمز على التطبيق أو على محادثة ما.
- يمكنك من خلاله إجراء مكالمات فيديو والمكالمات الصوتية.
- يوفر خاصية تحميل الحالات وذلك غير متوفر في الواتساب الرسمي.
- يمكنك تغيير أيقونة التطبيق لديك.
- يوفر خاصية الغاء أنك قمت بمشاهدة الحالة.
- يمكنك تفعيل خاصية عدم حذف الرسائل بعد أن يقوم المرسل بحذفها.
- يمكنك الغاء اخر ظهور خاص بك، كما يمكنك أيضا إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.
- يوفر خاصية اخفاء أنك قمت بمشاهدة الرسائل.