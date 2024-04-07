واتساب جي بي بمميزات جديدة!! تحميل جي بي واتساب بمميزات رائعة لازم تجربها حالا

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن خطوات تحميل جي بي واتساب وهو إحدى إصدارات الواتساب الجديدة التي حازت على نسب تحميل مرتفعة في الآونة الأخيرة وذلك لما يقدمه من مميزات عديدة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات تحميل جي بي واتساب

يجب العلم أنه يتم تحميل جي بي واتساب من خارج متجر التطبيقات، إذا كنت ترغب في تحميله يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول إلى متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه. في شريط البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو جي بي واتساب ثم انقر على خيار التحميل. يرجى تفعيل خاصية التحميل للمصادر المجهولة ثم انقر على خانة التحميل على أي حال. انتظر حتى يتم تحميل التطبيق ثم قم بالدخول على التطبيق وادخل رقم الهاتف الخاص بك. سوف يصلك رمز تحقق والذي يتطلب منك إدخاله من أجل التأكيد. أخيرا الواتساب أصبح جاهز للاستخدام.

مميزات جي بي واتساب

يتمتع جي بي واتساب بمجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي والتي من أبرزها: