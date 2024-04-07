تكنولوجيا
حمل تطبيق الأسطورة دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه مجاناً وبدون إعلانات مزعجة!
عند تحميل تطبيق الأسطورة سوف تتمكن من مشاهدة كل القنوات التلفزيونية والبرامج والمسلسلات والأفلام عبر الإنترنت، حيث يتميز التطبيق بوجود مجموعة واسعة من القنوات من مختلف البلدان وكل التصنيفات من رياضية وترفيهية وكذلك أفلام ومسلسلات وغيرها.
كيفية تحميل تطبيق الاسطورة
يمكنكم تحميل تطبيق الأسطورة على شاشة سمارت وذلك طريق الخطوات التالية:
- عليك أن تتأكد من أن جهازك متصل بالإنترنت، ثم اضغط على متجر التطبيقات في الصفحة الرئيسية من شاشة جهاز التلفاز وابحث عن تطبيق “Downloader”
- ثم حدده واضغط على تثبيت، حتى يتم تحميل التطبيق على جهازك وقم بفتحه، مع منحه الصلاحيات وضع الرمز 616308 في مكان Url ثم اضغط على أيقونة Go .
- وانتظر قليلا وسوف يتم توجيهك إلى تطبيق “Ostora tv for smart tv” عليك الضغط عليه ثم تحميله.
- تتبع كل التعليمات التي تظهر من أجل التثبيت، حتي يتم تثبيت التطبيق.
مميزات تطبيق الأسطورة لشاشة التلفزيون
أهم مميزات تحميل تطبيق الأسطورة لشاشة التلفزيون فهي كالتالي:
- سوف تتمكن من المشاهدة بدون اعلانات، كذلك يوفر لك تطبيق الأسطورة جودة عالية من أجل البث المباشر بكل الجودات، مما يضمن لك صورة واضحة، وذلك بغض النظر عن نوع جهازك أو سرعة الإنترنت.
- مع وجود سيرفرات ضخمة نحو 4 سيرفرات من أجل القنوات الرياضية، مما يضمن لك سرعة عالية أثناء التحميل.
- مع تقسيم القنوات وذلك حسب الدول لسهولة الوصول، والعثور على كل أنواع المحتوى المطلوب والذي تبحث عنه بسرعة.
- كما أن تطبيق Ostora tv Player يحتوي على مشغل الفيديوهات لشاشة سمارت، أو ما يسمى ب “Url Video Player” والذي يتيح إمكانية تشغيل كل القنوات التلفزيونية وكذلك المباريات دون أي تقطيع، حتى تستمتع بأداء اللاعبين من دون مشكلة أثناء مشاهدتك.