حمل تطبيق الأسطورة دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه مجاناً وبدون إعلانات مزعجة!

عند تحميل تطبيق الأسطورة سوف تتمكن من مشاهدة كل القنوات التلفزيونية والبرامج والمسلسلات والأفلام عبر الإنترنت، حيث يتميز التطبيق بوجود مجموعة واسعة من القنوات من مختلف البلدان وكل التصنيفات من رياضية وترفيهية وكذلك أفلام ومسلسلات وغيرها.

كيفية تحميل تطبيق الاسطورة

يمكنكم تحميل تطبيق الأسطورة على شاشة سمارت وذلك طريق الخطوات التالية:

عليك أن تتأكد من أن جهازك متصل بالإنترنت، ثم اضغط على متجر التطبيقات في الصفحة الرئيسية من شاشة جهاز التلفاز وابحث عن تطبيق “Downloader”

ثم حدده واضغط على تثبيت، حتى يتم تحميل التطبيق على جهازك وقم بفتحه، مع منحه الصلاحيات وضع الرمز 616308 في مكان Url ثم اضغط على أيقونة Go .

وانتظر قليلا وسوف يتم توجيهك إلى تطبيق “Ostora tv for smart tv” عليك الضغط عليه ثم تحميله.

تتبع كل التعليمات التي تظهر من أجل التثبيت، حتي يتم تثبيت التطبيق.

مميزات تطبيق الأسطورة لشاشة التلفزيون

أهم مميزات تحميل تطبيق الأسطورة لشاشة التلفزيون فهي كالتالي: