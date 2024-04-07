التخصصات المطلوبة في الكويت بعد فتح تأشيرة العمل .. مرتبات خيالية وطرق سهلة للتقديم

التخصصات المطلوبة في الكويت، بات هناك فرص كثيرة لكي يتم الحصول على وظائف جديدة في السوق الكويتي يبحث الكثير من المصريين عن وظائف للعمل في دولة الكويت بعد أن تم فتح التأشيرات للأشخاص المصريين للعمل هناك تعمل هذه التخصصات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ولمعرفة المزيد تابع معنا التالي.

التخصصات المطلوبة في الكويت

قامت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت بالإعلان عن التخصصات المطلوبة في الكويت، لشغل هذه الوظائف للمصريين المطلوبة تابع الآتي:

مجال الطب يشمل الجراحة والباطنة والأمراض النفسية والعائلة.

مجال التربية ويشمل اللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم الطبيعية والجغرافية.

مجال التمريض ويشمل الممرضات والممرضين للرعاية الصحية.

مجال الدعوة والإمامة ويشمل أئمة المساجد الخدمات الدينية.

مجال خدمات الموتى ويشمل مغسلة الأموال لتجهيز الجثث وتنظيفها وفقا الثقافة الدينية.

مجال الدفن ويشمل حافر القبور للتخلص من الجثث وفقا للشريعة الإسلامية.

التقديم للحصول على تأشيرة العمل في الكويت

قامت هيئة القوى العاملة في الكويت بالإعلان عن فتح تصاريح العمل للمصريين وحددت التخصصات المطلوبة في الكويت، وسوف نوضح في التالي الجهات المعنية لتقديم طلبات العمل من خلالها وجاءت كما يلي: