“استعلم الآن هُنــــا“ كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 + الشروط والتخصصات المطلوبة

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإطلاق مسابقة المعلمين وذلك من أجل مساعدة الخريجين في الحصول على فرصة عمل ثابتة وذلك من أجل الحد من مستوى البطالة داخل الدولة، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في المسابقة وفق مجموعة من الشروط، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط مسابقة التربية والتعليم 2024، وسوف نوضح لكم أيضا التخصصات المطلوبة.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل في مسابقة التعليم وهي:

يجب أن يكون المتقدم خريج كليات التربية وحاصل على درجة البكالوريوس وما يعادلها.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم يتمتع بأخلاق حسنة.

يجب على المتقدم اجتياز جميع المقابلات والاختبارات المحددة من قبل الوزارة.

ما هي التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من التخصصات التي يسمح لها بالتقديم على مسابقة التربية والتعليم وهي:

خريجين كلية التربية الأساسي.

الأشخاص الذين لديهم دبلوم تربوي.

خريجين كليات الأداب وبالتحديد الجغرافيا والتاريخ.

خريجي كليات التربية العام.

خريجي كلية العلوم.

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم وهي كالتالي: