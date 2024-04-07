“ليلة القدر” ترقبوا ليلة القدر هذه الليلة + أفضل الأدعية المستجابة في ليلة القدر

ليلة القدر هي ليلة عظيمة ذات قدر، فيها يقسم الأرزاق وتكتب مقادير العام، وهي مع ذلك خير من ألف شهر، فمن أدرك هذه الليلة فقد أدرك كتابة سعادته هذا العام، وهو مع ذلك كأنه عبد الله 1000 شهر صيام وقيام، لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحرص على إدراك ليلة القدر في جميع العشر ولا يغفل عن أي منها، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد ليلة القدر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الدعاء فيها.

موعد ليلة القدر

ينتظر الجميع ليلة القدر ويتساءلون عن موعدها وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد ليلة القدر كما جاء عنه أنه قال “ترقبوا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منها” وهذا معناه أن ليلة القدر تتنقل بين أيام العشر وبالأخص في الوتر منها، ففي عام تقع ليلة 21 والذي تليه تقع في ليلة 27 وهكذا، وهذا هو أغلب رأي العلماء بالجمع بين جميع الأحاديث الوزارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تعد هذه الليلة ليلة وترية ولعل ليلة القدر تقع فيها فلا تفوتك هذه الليلة.

دعاء ليلة القدر

حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نستغل ليلة القدر في الدعاء، حيث أفضل ما يفعله الإنسان في هذه الليلة الدعاء، ولا يقتصر الإنسان على دعاء معين بل يدعوا الله بما شاء، ولكن أفضل الدعاء في هذه الليلة الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”.