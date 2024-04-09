“في ثواني وبكل سهولة“ طريقة تشغيل الواتساب على الآيفون والأندرويد

تطبيق الواتساب هو واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، كما أنه أصبح الاستغناء عنه شيء صعب وذلك لأن الكثير منا يقوم من خلاله بإنجاز الكثير من المهام اليومية سواء في العمل أو الدراسة أو غير ذلك، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تشغيل الواتساب على الأجهزة المختلفة.

طريقة تشغيل الواتساب على الآيفون

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند تحميل الواتساب والتي تكون كالتالي:

في بداية الأمر يجب الدخول إلى آب ستور. في شريط البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو الواتساب ثم اضغط على أيقونة التحميل. انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق بنجاح ثم قم بالدخول على تطبيق الواتساب. سوف يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك وسوف يصلك كود تحقق. بمجرد إدخال كود التحقق سوف يكون الواتساب جاهز للاستخدام.

طريقة تشغيل الواتساب على أجهزة الأندرويد

إذا كنت من مستخدمي أنظمة الأندرويد وترغب في تحميل الواتساب يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على متجر التطبيقات الخاص بك. في محرك البحث يرجى كتابة اسم التطبيق وابدأ بتحميله. بعد مرور دقائق قليلة سوف يتم تثبيت التطبيق على جهازك. قم بفتح التطبيق وأدخل رقم الهاتف الخاص بك. أخيرا ابدأ باستخدام الواتساب.

طريقة تشغيل الواتساب على أجهزة الويب

أصبح الآن بإمكانك تشغيل الواتساب الخاص بك على جهاز الحاسوب وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي: