معلومة تهمك… الإستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر موقع وزارة الكهرباء

تشهد جمهورية مصر العربية حالة من التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، وكان تسديد فاتورة الكهرباء من ضمن الأشياء التي ساهمت فيها التكنولوجيا، حيث أتاحت وزارة الكهرباء المصرية إمكانية قيام المواطنين في مختلف المحافظات بتسديد فاتورة الكهرباء برقم الحساب بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى انتظار محصل الكهرباء أو الذهاب إلى شركة الكهرباء، ويمكنك الاطلاع على كافة خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا.

طرق سداد فاتورة الكهرباء

كشف المسئولون داخل وزارة الكهرباء عن العديد من الطرق التي يستطيع المواطنين من خلالها من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

الطريقة الأولى: زيارة الفرع التابع لك من شركات الكهرباء.

الطريقة الثانية: انتظار موعد مجيء محصل الكهرباء.

الطريقة الثالثة: اللجوء إلى ماكينات الصراف الآلي ودفع الفاتورة بواسطة الفيزا، ويتم ذلك عن طريق الآتي:

قم في البداية بإدخال رقم العداد الخاص بك.

ثم أدخل رقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام وقيمة الفاتورة.

وبعد ذلك قم بتحديد طريقة الدفع التي تناسبك.

وفي النهاية اضغط على خيار (تأكيد).

ويمكن لجميع المواطنين تسديد فاتورة الكهرباء في 12 محفظة بنكية تابعة للبنوك الآتية:

بنك مصر.

البنك الأهلي.

بنك الإسكندرية.

بنك كريدى أجريكول.

بنك بلوم.

بنك الإسكان والتعمير.

بنك أبو ظبى الإماراتي.

بنك عودة.

بنك قناة السويس.

طريقة الإستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء برقم الحساب

إذا أردت معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك فيجب عليك أن تتبع جميع الخطوات الواردة في الأسفل حتى لا تواجه أي عقبات: