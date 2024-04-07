ارخص هواتف سامسونج بمواصفات جيدة : مفيش احسن منه ومش كل شوية تصليح!!

يرغب الكثير من الأشخاص في شراء أرخص هواتف سامسونج، حيث قد قامت شركة سامسونج بإطلاق هاتف سامسونج بسعر رخيص ومناسب للجميع، كما أن هواتف سامسونج بها الكثير من المواصفات المميزة والخصائص الفريدة التي تتمتع بها وتدخل في فئة الهواتف الاقتصادية.

ارخص هواتف سامسونج جلاكسي Ao4e

قد تم اصدار هذا الهاتف في عام 2023 ويتمتع الهاتف بالكثير من المواصفات المميزة وهي كما يلي:

يعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة و قد تم تصنيعه على طريق التكنولوجية 12 نانومتر.

يحتوي الهاتف على معالج رسوميات وهو ضمن فئة power verge 8320.

تتوفر ذاكرة الهاتف بساعات متعددة ومنها 12 جيجا بايت و 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت كما ان به ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.

تعمل بطارية الهاتف بسعة 5000 امبير ولكن لا تدعم البطارية الشحن السريع ويمكن الشحن بصورة سريعة عن طريق يو اس بي باور.

يعتبر نظام التشغيل في هذا الهاتف هو اندرويد 12 ولكن يعتبر هذا الهاتف يعمل بنظام أندرويد 13.

مزايا هاتف سامسونج جلاكسي Ao4e

يتمتع هاتف سامسونج جلاكسي بالعديد من المميزات ومن أهم هذه المميزات ما يلي: