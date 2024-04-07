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ارخص هواتف سامسونج بمواصفات جيدة : مفيش احسن منه ومش كل شوية تصليح!!
ارخص هواتف سامسونج
يرغب الكثير من الأشخاص في شراء أرخص هواتف سامسونج، حيث قد قامت شركة سامسونج بإطلاق هاتف سامسونج بسعر رخيص ومناسب للجميع، كما أن هواتف سامسونج بها الكثير من المواصفات المميزة والخصائص الفريدة التي تتمتع بها وتدخل في فئة الهواتف الاقتصادية.
ارخص هواتف سامسونج جلاكسي Ao4e
قد تم اصدار هذا الهاتف في عام 2023 ويتمتع الهاتف بالكثير من المواصفات المميزة وهي كما يلي:
- يعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة و قد تم تصنيعه على طريق التكنولوجية 12 نانومتر.
- يحتوي الهاتف على معالج رسوميات وهو ضمن فئة power verge 8320.
- تتوفر ذاكرة الهاتف بساعات متعددة ومنها 12 جيجا بايت و 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت كما ان به ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.
- تعمل بطارية الهاتف بسعة 5000 امبير ولكن لا تدعم البطارية الشحن السريع ويمكن الشحن بصورة سريعة عن طريق يو اس بي باور.
- يعتبر نظام التشغيل في هذا الهاتف هو اندرويد 12 ولكن يعتبر هذا الهاتف يعمل بنظام أندرويد 13.
مزايا هاتف سامسونج جلاكسي Ao4e
يتمتع هاتف سامسونج جلاكسي بالعديد من المميزات ومن أهم هذه المميزات ما يلي:
- دقة شاشة الهاتف 1600*700 بيكسل.
- شاشة الهاتف من نوع pls lcd.
- توجد به كاميرا هاتف مميزة حيث انها تدعم تصوير الفيديوهات بدقة متواضعة وهي 720 بيكسل نظرا لسعر الهاتف القليل.
- يوجد بالهاتف ثقب في أعلى الشاشة على شكل النوتش لكي يقوم بت يدعم تصوير الكاميرا.
- سعر الهاتف بالجنيه المصري 3700 جنيه وهو الهاتف الذي به 32 جيجا بايت و ذاكرة 3 جيجا رام.
- سعر الهاتف بإصدار 64 جيجا هو 4134 جنيه مصري بالإضافة إلى وجود ذاكرة 3 جيجا رام