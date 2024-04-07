ضيف برنامج رامز جاب من الأخر اليوم 28 رمضان.. ضحايا رامز جلال اليوم الحلقة الثامنة والعشرون عبر ام بي سي مصر

يبحث الكثير من عشاق برنامج المقالب الاشهر رامز جاب من الاخر الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال ويتم بثه على مجموعه قنوات ام بي سي مصر نظرا لما يقدمه من محتوي ترفيهي مضحك وقد ابدع رامز جلال في تقديم العديد من برامج المقالب التي تعرض عقب اذان المغرب، اما عن النسخه الرمضانيه 2024 لهذا العام فهي نسخه مختلفه تماما حيث يقوم رامز بجمع ضيفين غير متوقعين ويظهر لهم مما يجعلهم يعتقدون انه حوار تلفزيوني اعتيادي يقدمه رامز جلال بشكل طبيعي لكنه كان يمهد لتنفيذ مقلبه الحقيقي ويبدأ رامز بطرح بعض الاسئله الساخنه ثم يلقي بعض المدعبات المضحكه علي الضيفين ثم يكمل مقلبه وينتهي بالقاء الضيوف في بركه من الماء وقام رامز بتصوير برنامج رامز جاب من الاخر في احدي ملاهي دبي بالامارات العربيه المتحده وهوا مكان امن لتنفيذ المقلب.

ضيوف رامز جاب من الاخر اليوم الحلقه 28.

الفنان المصري رامز جلال حقق خلال السنوات الاخيرة شعبية جارفة ليس في مصر فقط وانما ايضا في السعودية والعراق والامارات والكويت والارن واليمن وتونس والجزائر وليبيا وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان الاخرى، وذالك من خلال تقديمه مجموعه من برامج المقالب والكاميره الخفيه الساخنه والممتعة.

ضحايا رامز جاب من الاخر اليوم الاحد 28رمضان الموافق 7/4/2024.

شاهد محرك بحث جوجل في الفتره الاخيره العديد من عمليات البحث عن ضيوف رامز جلال اليوم الاحد 28رمضان مما يدل علي انتشار شعبيه رامز جلال في مصر والدول والبلدان العربيه ومن المتوقع ان يكون ضيوف الحلقه الفنان محمد لطفي، مما يؤكد أنه هذه الحلقة ستكون ساخنة وشيقة جدا وومتعة للمشاهدين.