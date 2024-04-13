Link “وزارة العمل” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر مظلتي في كل محافظات العراق الان

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf تزايد معدل البحث عنها، حيث طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة توجه المستفيدين إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام على الوجبة الأخيرة، وذلك لأن الوزارة تواصل طرحة الوجبات للمواطنين في العراق كل شهر، وتعطى هذه الوجبات إلى الأسر الفقيرة التي تعاني من تدهور الأحوال الاقتصادية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 كما يلي:

زيارة المنصة الرسمية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق “ منصة مظلتي “.

الولوج إلى قسم “الرعاية الاجتماعية”.

إدراج رقم كلًا من الوجبة مع اختيار “الوجبة الأخيرة، وتحديد رقم الدفعة.

كتابة المحافظة التي ينتمي لها المستفيد.

إدخال باقي المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على زر”الاستعلام”

الانتظار حتى تتحمل الكشوفات، حيث أن في حالة ظهور الأسماء ستجد أمامك كشوفات بالأسماء، أم إذا لم تعلن عنهم الوزارة فلم تظهر الأسماء.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة معايير وضوابط لا بد من توفرها في الشخص المتقدم، وذلك حتى يضمن أن يكون من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وهذه المعايير كما هي متمثلة على النحو التالي: