سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة

أصدرت وزارة المالية في العراق بياناً يتضمن تفاصيل نظام الرواتب الجديد للعاملين بالدولة لسنة 2024، إثر زيادة تقدر بخمسمائة دينار عراقي تم الإعلان عنها مؤخراً، ويذكر أن هذا التحسين المالي الذي شمل أيضاً المتقاعدين من أبناء الشعب العراقي، يأتي في إطار السعي نحو توفير معيشة ملؤها السعادة والعزة لكل فرد، بما يُمكّنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية.

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق

قامت السلطة المالية العراقية بإصدار تقرير يختص بالزيادات الأخيرة التي طرأت على أجور العاملين داخل البلاد، وأوضحت أن هناك ارتفاعاً يبدأ من خمسمائة دينار عراقي كأقل تقدير، ويتغير هذا الارتفاع بحسب المنصب الوظيفي، حيث يحظى الموظفون في المستوى الأول بزيادة قد تصل إلى مئة وخمسين بالمئة، في حين أن الزيادة التي سوف تقدم للمستوى العاشر تعادل مئتي بالمئة، تم الكشف عن جدول الأجور المعدل لعام 2024 في العراق، والذي يشرح جميع التفاصيل كما هو مبين أدناه.

الطريقة المتبعة للاستعلام عن رواتب الموظفين داخل العراق.

أطلقت وزارة المالية العراقية خدمةً إلكترونيةً تتيح للموظفين معرفة رواتبهم دون الحاجة للرجوع إلى السجلات المتعلقة بالأجر أو التفاعل مع الجهات المختصة، هذا الإجراء يمكن تنفيذه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، سوف نقدم لكم شرحًا عبر موقعنا عن كيفية الاستعلام عن الرواتب للعاملين في العراق لعام 2024، وذلك بخطوات مفصلة كالتالي.