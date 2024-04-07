سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة
أصدرت وزارة المالية في العراق بياناً يتضمن تفاصيل نظام الرواتب الجديد للعاملين بالدولة لسنة 2024، إثر زيادة تقدر بخمسمائة دينار عراقي تم الإعلان عنها مؤخراً، ويذكر أن هذا التحسين المالي الذي شمل أيضاً المتقاعدين من أبناء الشعب العراقي، يأتي في إطار السعي نحو توفير معيشة ملؤها السعادة والعزة لكل فرد، بما يُمكّنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية.
سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق
قامت السلطة المالية العراقية بإصدار تقرير يختص بالزيادات الأخيرة التي طرأت على أجور العاملين داخل البلاد، وأوضحت أن هناك ارتفاعاً يبدأ من خمسمائة دينار عراقي كأقل تقدير، ويتغير هذا الارتفاع بحسب المنصب الوظيفي، حيث يحظى الموظفون في المستوى الأول بزيادة قد تصل إلى مئة وخمسين بالمئة، في حين أن الزيادة التي سوف تقدم للمستوى العاشر تعادل مئتي بالمئة، تم الكشف عن جدول الأجور المعدل لعام 2024 في العراق، والذي يشرح جميع التفاصيل كما هو مبين أدناه.
الطريقة المتبعة للاستعلام عن رواتب الموظفين داخل العراق.
أطلقت وزارة المالية العراقية خدمةً إلكترونيةً تتيح للموظفين معرفة رواتبهم دون الحاجة للرجوع إلى السجلات المتعلقة بالأجر أو التفاعل مع الجهات المختصة، هذا الإجراء يمكن تنفيذه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، سوف نقدم لكم شرحًا عبر موقعنا عن كيفية الاستعلام عن الرواتب للعاملين في العراق لعام 2024، وذلك بخطوات مفصلة كالتالي.
- في المرحلة الابتدائية، يقوم المستخدم بالدخول عبر الإنترنت إلى الموقع الإلكتروني الذي يتبع لوزارة المالية في العراق.
- يتم بعد ذلك النقر على تبويب الخدمات الرقمية.
- بعد ذلك، من الضروري أن يتأكد الشخص من كتابة الاسم بالصيغة المناسبة.
- ثم يتوجب كتابة كلمة المرور بالطريقة الدقيقة.
- يتم بعد ذلك الضغط على خيار تسجيل الدخول.
- سوف تظهر أمامك العديد من الخدمات.
- في هذه الحالة، ينبغي عليك أن تقوم بالنقر على خيار السؤال حول الراتب.
- عليك أن تقوم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
- وبعد ذلك سوف يتم النقر علي اختيار بحث.
- سوف يكون بمقدورك الاطلاع على تفاصيل بيانات أجرك المتكاملة.