خلي العيال تفرح وتزقطط في العيد.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024.. نزلها ودلع نفسك ياعم!!

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو أمر لا غنى عنه لكل عشاق البرامج الوثائقية والمعرفة العامة، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية التي تقدم محتوى مثير وشيق للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، بدأت القناة بثها في عام 1997 وسرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة بفضل مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التي تقدمها.

تردد القناة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يعتبر أمراً مهماً للعديد من الناس، فهو الوسيلة التي يمكن من خلالها متابعة أحدث البرامج والعروض التي تعرض على القناة، يعتبر البحث عن التردد الصحيح للقناة مهماً لضمان استقبال إشارة البث بوضوح ودقة عالية، وتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يختلف من بكل بلد إلى آخر، حيث تكون القناة متاحة على عدة أقمار صناعية مختلفة وبترددات مختلفة، يمكن للمشاهدين الحصول على تفاصيل تردد القناة من خلال الاتصال بموزعي القناة أو زيارة الموقع الرسمي للقناة.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

مميزات القناة

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بعدة مميزات، منها: