الحجز متاح.. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والحالات التي لا يسمح لها بالحجز

صرحت الإدارة المعنية بشؤون الهويات في العراق بأنها قد فتحت المجال لتقديم الطلبات إلكترونياً للحصول على البطاقة الوطنية المعتمدة لسنة 2024، مؤكدة على أن هذه الخدمة متوفرة لجميع العراقيين المستوفين للشروط المطلوبة والمقيمين داخل البلاد من أجل إتمام عملية الحجز، على الجانب الآخر، نوهت الإدارة إلى وجود استثناءات تتطلب من الأشخاص فيها الامتناع عن استعمال النظام الإلكتروني، وضرورة التوجه شخصيًا إلى أقرب مكتب للخدمات المدنية التابع لوزارة الداخلية العراقية.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكن لأي عراقي تخطى الثمانية عشر عاماً، ويقيم ضمن نطاق العراق، أن يبادر لتقديم طلب إلكتروني بهدف الحصول على النسخة المحدثة للبطاقة الوطنية للعام ٢٠٢٤، وذلك باتباع سلسلة من الخطوات الموضوعة لهذا الغرض:

أحد الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها هي الدخول إلى الموقع الإلكتروني المعني بالخدمات المتعلقة بالبطاقة الوطنية الموحدة العراقية.

على المستخدم النقر على تبويب الخدمات الإدارية الذي يظهر في القائمة الرئيسية.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة أخرى تحتوي على نموذج للبطاقة المعيارية بلون موحد.

ينبغي إدخال كافة البيانات المطلوبة في النموذج بدقة.

بعد ذلك، يقوم المرء بدفع كافة رسوم الحجز اللازمة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية عن طريق الشبكة العنكبوتية.

وفي النهاية يتم النقر علي اختيار إرسال.

بمجرد الانتقال خلال هذه الخطوات، سوف تكون قد أنهيت إجراءات حجز بطاقتك الوطنية المتحدة، ويتوجب عليك بعد ذلك انتظار رد الجهات المعنية.

حالات لا يمكن لها حجز الهوية الوطنية الموحدة الكترونيا

توجد حالات محددة يكون فيها من غير الممكن تسجيل ميعاد لاستخراج الهوية الوطنية الموحدة من خلال الشبكة العنكبوتية: