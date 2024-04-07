الحجز متاح.. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والحالات التي لا يسمح لها بالحجز
صرحت الإدارة المعنية بشؤون الهويات في العراق بأنها قد فتحت المجال لتقديم الطلبات إلكترونياً للحصول على البطاقة الوطنية المعتمدة لسنة 2024، مؤكدة على أن هذه الخدمة متوفرة لجميع العراقيين المستوفين للشروط المطلوبة والمقيمين داخل البلاد من أجل إتمام عملية الحجز، على الجانب الآخر، نوهت الإدارة إلى وجود استثناءات تتطلب من الأشخاص فيها الامتناع عن استعمال النظام الإلكتروني، وضرورة التوجه شخصيًا إلى أقرب مكتب للخدمات المدنية التابع لوزارة الداخلية العراقية.
طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024
يمكن لأي عراقي تخطى الثمانية عشر عاماً، ويقيم ضمن نطاق العراق، أن يبادر لتقديم طلب إلكتروني بهدف الحصول على النسخة المحدثة للبطاقة الوطنية للعام ٢٠٢٤، وذلك باتباع سلسلة من الخطوات الموضوعة لهذا الغرض:
- أحد الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها هي الدخول إلى الموقع الإلكتروني المعني بالخدمات المتعلقة بالبطاقة الوطنية الموحدة العراقية.
- على المستخدم النقر على تبويب الخدمات الإدارية الذي يظهر في القائمة الرئيسية.
- سوف يتم توجيهك إلى صفحة أخرى تحتوي على نموذج للبطاقة المعيارية بلون موحد.
- ينبغي إدخال كافة البيانات المطلوبة في النموذج بدقة.
- بعد ذلك، يقوم المرء بدفع كافة رسوم الحجز اللازمة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية عن طريق الشبكة العنكبوتية.
- وفي النهاية يتم النقر علي اختيار إرسال.
- بمجرد الانتقال خلال هذه الخطوات، سوف تكون قد أنهيت إجراءات حجز بطاقتك الوطنية المتحدة، ويتوجب عليك بعد ذلك انتظار رد الجهات المعنية.
حالات لا يمكن لها حجز الهوية الوطنية الموحدة الكترونيا
توجد حالات محددة يكون فيها من غير الممكن تسجيل ميعاد لاستخراج الهوية الوطنية الموحدة من خلال الشبكة العنكبوتية:
- أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً بشأن ظروف خاصة تحول دون إمكانية الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية بطريق الحجز المسبق، موضحة أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الظروف عليهم الذهاب بأنفسهم إلى أقرب مكتب لتسجيل الأحوال المدنية من أجل إكمال عملية التسجيل، ولقد قدم نظرة معمقة حول هذه الظروف من خلال تقرير مفصل.
- في حال رغبة حامل الهوية الوطنية في تعديل بيانات كتبت سابقًا على البطاقة القديمة التي انقضت فترة صلاحيتها.
- في حال ما إذا تضررت البطاقة السابقة أو تعرضت للسرقة أو ضاعت بأي طريقة كانت.
- إذا كان الشخص يود تعديل خطأ معين ظهر في البطاقة السابقة.
- في حال إقامة الفرد في أي محافظة أخرى.