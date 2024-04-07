” وخلاص فاضل تكة على الامتحانات” دلوقتي نزلت جدول امتحانات 3 اعدادي 2024 لجميع المحافظات

تتهيأ وزارة التربية والتعليم لطرح جدول امتحانات 3 اعدادي 2024 الذي من المفترض سوف ينطلق في شهر مايو القادم، فقد قامت الوزارة بتأهب الاستعدادات على أكمل وجه من حيث ضبط اللجان الامتحانية وتعيين لجان مختصة برصد عمليات الغش المبتذلة، فهذا الذي تسعى إليه في سبيل تطوير نظام التعليم في مصر وجعل التعليم ليس مجرد وسيلة بل أسلوب حياة، وقد أفاد رضا حجازي وزير التعليم بأنه تم اعتماد جداول امتحانات 3 اعدادي في جميع المحافظات، فهي تعد مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة لأولياء الأمور المزامن معها تحديد مصير الطالب للثانوية العامة، وبهذا الصدد سوف نعلمكم تحديثات جدول امتحانات 3 اعدادي 2024 بكافة التفاصيل التي سنتلوها عبر المقال.

جدول امتحانات 3 اعدادي 2024

بدأ العد التنازلي لمارثون انطلاق جدول امتحانات 3 اعدادي 2024 خلال الفترة الجارية، والذي يتزامن معها مصر تساؤلات الطلاب بخصوص المواقيت الزمنية والمواد تبعًا للجدول المصرح به، فأصبح هذا الأمر يثير جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور، وبهذا الصدد سنعرض تفاصيل جدول امتحانات 3 إعدادى كما في الشكل الآتي:

موعد امتحانات 3 اعدادي 2024

حسمت وزارة التعليم بشكل نهائي موعد امتحانات 3 اعدادي 2024 حيال إعلامها لجميع جداول صفوف النقل للمراحل التعليمية الأخرى حيث من المقرر سيبدأ عقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي في مطلع يوم 18 مايو 2024 مع استمرارها حتى يوم الخميس 23 مايو، وتجدر الإشارة بأن المجموع الكلي الترم الثاني والأول يعادل 280 درجة لتكون وفقا لذلك الدرجة الكلية ومؤشر النجاح يعادل 140 درجة.

يسعدنا أن نكون قد قمنا لكم آخر مستجدات وزارة التعليم بخصوص جدول امتحانات 3 اعدادي 2024 سائلين المولى عز وجل في إفادتكم بشكل كلي، ومن هنا نختم لقاءنا اليوم وفي لقاء جديد إن شاء الله.