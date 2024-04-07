رزمانة الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2024/2025 للاساتذة في الجزائر

صرحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن خطة الانتقالات الخاصة بالمعلمين للسنة الدراسية 2024-2025، وقد استهدفت هذا البيان للمعلمين الجزائريين، صدر هذا الإعلان استنادًا إلى نظام المعلوماتية لقطاع التربية الوطنية في البلاد، وأشارت الوزارة إلى حرصها أثناء عملية التنقل على توفير العدالة في فرص التنقل لجميع المعلمين وتسعى جاهدة لضمان المعاملة العادلة والمتكافئة لجميع الأطراف التي تشملهم العملية.

رزمانة الحركة التنقلية للسنة الدراسية

يتم إجراء عملية نقل المعلمين في دولة الجزائر لفترة السنة التعليمية 2024-2025 وفقاً لجداول زمنية محددة يحددها وزارة التعليم الوطني، وبناءً عليه، سوف نقوم من خلال موقعنا الإلكتروني بتبيان تفصيل جدول الحركة الانتقالية للعام الدراسي المذكور أعلاه، وسوف يتم ذلك كما يلي:

تتمثل العملية في تزويد الأساتذة المنتدبين عبر المشاركة في الحركة الانتقالية بفرصة الإطلاع على أسمائهم ضمن اللائحة المعتمدة للأعضاء المختارين لهذه الحركة، وذلك من خلال بوابة خاصة بالأساتذة، يكون ذلك متاحاً بين تاريخ 15 أبريل للعام 2024م إلى تاريخ 18 أبريل للعام نفسه.

تجري عملية حجز المعلمين المختصين بعملية التنقل عبر تحديث بياناتهم الشخصية وتقديم الشهادات التي يمتلكونها، يتم ذلك بإدخال الوثائق اللازمة والأوراق المؤكدة لهذه المعلومات في منصة المعلمين، وذلك بدءً من العاشر من أبريل لعام 2024م، إلى غاية الخامس والعشرين من نفس الشهر.

بالنسبة للاطلاع على قائمة الوظائف الشاغرة، يمكن للأساتذة الاطلاع عليها من خلال المنصة الخاصة بهم واختيار المؤسسات التي يفضلونها ضمن نفس المنصة، وذلك في الفترة الممتدة من 2 مايو لسنة 2024 إلى 11 مايو من نفس العام.

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