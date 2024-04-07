” يا ترى مين هيتأهل للدوري انهاردة” ألحق أعرف موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للدوري الانجليزي

من المقرر أن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ستعقد اليوم، ولذي ترتب عليه تكثيف بحث الجماهير للفريقين حول القنوات الناقلة التي من المفترض سوف تقوم بإذاعة فعاليات أحداث المباراة الأكثر تنافسية والتي ينتظرها كلا الفريقين بفارغ الصبر لحسم مصير الفريق الفائز وتأهيله دوريات الدوري الانجليزي، وسوف نمدكم بالمعلومات حول موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة عبر المقال.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تتسابق قنوات الرياضة في نقل موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة والفعاليات الأشبه بالنارية التي تثير حماس المشجعين من الجماهير، حيث سوق تنطلق موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للجولة 32 ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم اليوم عبر القنوات العربية تبعًا المواقيت الزمنية لها، والتي سنوضحها لكم عبر النقاط التالية:

ستعرض المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يتشوق اللاعبون في مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانًا عبر قناة البث المباشر للمباريات، حيث وجدنا لكم القناة الشهير باسم بي إن سبورتس2 التي تحتل الصدارة مقارنة بالقنوات الرياضية الأخرى، فهي تقوم بعرض جميع المنافسات والمباريات من خلال برامجها الإذاعية توافرها لمشاهديها مجانًا وحصري، وبهذا الصدد سنتناول معكم تردد قناة بي إن سبورتس2 كما يلي:

معامل التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:أفقي.

الجودة: HD.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

تتعدد التوقعات التي يحرزها جمهور نادي ليفربول حول مواقع اللاعبين خلال مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، والتي حسمها إدارة النادي حيث تم إنشاء خطة مرنة تساعد في تجنب اللاعبين للخسارة الفادحة التي تحرمه من التأهل للدوري الممتاز، والتي سنوافيكم بها كما مذكور أدناه:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: برادلي، كوانساه، فإن دايك، جوميز.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاس.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

لذا نحثكم بسرعة الاستطلاع على تردد قناة بي إن سبورتس2 للاستمتاع بمشاهدة مجانية خلال فعالياته مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأكثر أهمية.