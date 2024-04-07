“جدد منحتك هُنـــا wassitonline.anem.dz“ كيفية تجديد خطوات تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر منصة الوسيط والشروط المطلوبة

يتساءل عدد كبير من المستفيدين من منحة البطالة عن خطوات تجديدها وهي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه دولة الجزائر للأشخاص العاطلين عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تجديد منحة البطالة، وسوف نوضح لكم أيضا الشروط اللازم تواجدها من أجل التسجيل في المنحة.

خطوات تجديد منحة البطالة

يجب العلم أنه يتم تجديد منحة البطالة كل 6 شهور وذلك من أجل إجراء تحديث للبيانات والتحقق من بيانات المستفيد، إذا كنت ترغب في تجديد المنحة يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة الوسيط. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يتطلب منك إدخال رقم الوسيط الخاص بك. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة تجديد المنحة. قم بإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق جميع الوثائق. أخيرا قم بالضغط على زر تأكيد وسوف يتم تجديد المنحة على الفور بمجرد التأكد من البيانات المدخلة من قبل الجهات المسؤولة.

شروط تجديد منحة البطالة 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل في منحة البطالة والتي تتمثل في: