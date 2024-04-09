“شوف هتقطع عندك الساعة كام!!“ جدول انقطاع الكهرباء في مصر 2024 بعد عيد رمضان

مع اقتراب موعد انتهاء شهر رمضان المبارك سوف يتم العودة مرة أخرى إلى حملات تخفيف الأعباء وانقطاع الكهرباء والذي توقف من أجل تسهيل الأمور على المواطنين في شهر رمضان المبارك وذلك ما أوضحه رئيس مجلس الوزراء مما جعل عدد كبير من المواطنين يتساءل حول جدول انقطاع الكهرباء في مصر، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول انقطاع الكهرباء في مصر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم انقطاع الكهرباء في المحافظات بداية من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، كما أوضحت أن مدة الانقطاع سوف تصل حتى ساعتين داخل كل منطقة، ويجب العلم أنه في الأيام القليلة القادمة سوف يتم إصدار قرار حول اليوم الذي سوف تبدأ فيه خطة تخفيف الأحمال من قبل مجلس الوزراء، ومن المقرر أنه يوجد بعض التغييرات في مجموعة من المحافظات والتي سوف تكون كالتالي:

سوف يبدأ انقطاع النور في محافظة الفيوم بداية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، كما أنه سوف ينقطع لمدة ساعتين بدلا من ساعة.

من المقرر أن ينقطع في محافظة الإسكندرية بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بدلا من الساعة الثانية عشر مساء.

ما السبب وراء انقطاع الكهرباء؟

نقل المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن السبب وراء انقطاع الكهرباء بشكل يومي يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والذي أدى استخدام الكهرباء بشكل كبير وترتب على ذلك انخفاض مستوى الطاقة في المصادر المتجددة الجديدة وأدى أيضا إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي لذلك قامت الوزارة بتطبيق نظام تخفيف الأحمال وذلك من أجل استخدام شبكة الكهرباء بشكل آمن.

موعد انتهاء فترة تخفيف الأحمال

من المقرر أن يتم الانتهاء من تخفيف الأحمال في خلال عام 2024 وذلك ما أوضحته الجهات المسؤولة.