” هتتفرج وأنت في بيتك” شوف تردد قناة اون تایم سبورت 2024 OnTime Sports الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

نشهد خلال الساعات الأخيرة كثرة الاستعلام عن تردد قناة اون تایم سبورت 2024 OnTime Sports الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر التي تختص بنقل أهم الأحداث الرياضية والمباريات الهامة على مستوى الدوري العالمي، حيث من المقرر سوف يتم عقد مباراة الزمالك أمام خصمه فريق فيوتشر اليوم ليتزامن بعدها تطلع جماهير الزمالك على أثرها القنوات الناقلة لهذا الحدث العظيم الذي بموجب فوزه سينتقل الفريق إلى ربع نهائي كأس الفيدرالية الأفريقية، وسوف نتناول معكم تردد قناة اون تایم سبورت 2024 OnTime Sports الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر خلال سرد المقال.

تردد قناة اون تایم سبورت 2024 OnTime Sports الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تعتبر تردد قناة اون تایم سبورت 2024 OnTime Sports الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر من أهم القنوات الرياضية التي تحرص على بث ما يجري في الساحة الرياضية وإجراء التحليلات المتوقعة للاعبين كما تطلق برامج عديدة لمحبي كرة القدم لتزوديهم بالمعلومات لفريقهم المحبب لهم، وقد قامت قناة أون تايم سبورت بالتصريح حول إذاعة مباراة الزمالك أمام فيوتشر اليوم تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر بأرض ملعب الاستاد الدولي، لذا سنعمل على توفير تردد قناة أون تايم سبورت كما في الشكل الآتي:

التردد: 11861.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر

تتعدد توقعات الجماهير حول تشكيل فريق الزمالك الذي سوف يواجه اليوم فريق فيوتشر، تلك المنافسة النارية لطالما طال انتظارها لمعرفة من سيقوم بحصد الصدارة للتأهيل إلى الربع النهائي لكأس الفيدرالية الافريقية، حيث سيكون نظام تشكيل الفريق وفقًا الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاته، أحمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو، شيكابالا، ناصر منسي.

وبعد إجراء استطلاع لأحد الأحداث الحاسمة التي ستشهد فعالياتها خلال الساعات المقبلة، يتطلب منك تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت 2024 للاستمتاع بمشاهدة فريقك المفضل.