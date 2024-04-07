تردد قناة كراميش 2024 الرسمية على النايل سات بدون تقطيع HD

تردد قناة كراميش يتزايد عنه البحث بشكل كبير من جميع أولياء الأمور، حيث تعد قناة كراميش من أشهر وأهم قنوات الأطفال في الشرق الأوسط، حيث تبث القناة على شاشتها محتوى مسلي وهادف للأطفال الصغيرة، ولهذا استطاعت القناة خلال فترة قصيرة من إطلاقها أن تحصد نسبة مشاهدة مرتفعة من الأطفال الصغيرة، ولمعرفة تردد القناة على الأقمار الصناعية تابعونا في التالي.

قناة كراميش 2024

يمكن للجميع ضبط تردد قناه كراميش على القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات، وذلك من أجل تمكين الأطفال الصغيرة من مشاهدة البرامج والأغاني المفضلة لهم على القناة، وذلك من خلال معلومات التردد التالية:

تردد قناة كراميش على النايل سات 2024

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش على العرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة كراميش

تعد من القنوات المفضلة لدى ملايين من الأطفال الصغيرة، وأهم مميزات القناة فيما يلي:

تقوم القناة ببث المحتوى على مدار اليوم دون انقطاع في البث أو تشويش.

تعرض القناة المحتوى بجودة صوت وصورة عالية مما يضمن مشاهدة أفضل للأطفال.

لا تقتصر القناة على عرض المحتوى الترفيهي فقط بل اهتمت بتقديم محتوى تعليمي بأكثر من لغة.

لا يتطلب سداد اشتراك أو رسوم من أجل مشاهدة القناة.

استطاعت القناة أن تحصل على ثقة الأباء وذلك لكونها تهتم بعرض محتوى مناسب مع الأطفال الصغيرة.

برامج قناة كراميش

تتنوع قناة كراميش في المحتوى المقدم عبر شاشتها بين الترفيهي والتعليمي، وأهم البرامج كما التالي: