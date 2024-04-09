“ذاكر كويس هانت“ جدول امتحانات الفصل الرابع الإبتدائي 2024 جميع المحافظات

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني أصبح يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم عن أنه من المقرر بدء امتحانات صفوف النقل من يوم 8 من مايو 2024، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب على جميع صفوف النقل وذلك بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي أنه يتم وضع جداول الامتحانات بداية من يوم 8 من مايو 2024 وذلك مع مراعاة أيام عيد اخواتنا المسيحين وبناء على ذلك سوف يتم استكمال خطة الامتحانات بداية من يوم 23 من مايو 2024، كما أوضحت أن الإدارات التعليمية هي من تحدد جداول الامتحانات الخاصة بصفوف النقل ولكن شددت على الالتزام بالمواعيد التي وضعتها الوزارة، كما أكدت على المعلمين والمدريات المختلفة الحرص توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات وذلك حتى تتم اللجنة الامتحانية بسهولة ويسر.

والجدير بالذكر أن المدريات التعليمية لم تقم حتى الوقت الحالي بإصدار جدول رسمي للامتحانات ولكن يجب العلم أن الجداول سوف تختلف من محافظة لأخرى.

موعد الإجازة الصيفية 2024

يجب العلم أنه الإجازة الصيفية لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف تبدأ من يوم 24 من مايو 2024 وتستمر حتى بداية العام الجديد، كما أنه من المقرر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة سوف يبدأ امتحانات بداية من يوم 21 من يوليو 2024.