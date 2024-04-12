كيفية التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة في العراق التي أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية، حيث أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن حجز البطاقة لعام 2024 أصبح متاح في الموقع الرسمي بالإضافة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين لديهم البطاقة القيام بتحديث بياناتهم حتى لا يتعرضوا إلى العقوبة القانونية، كما أنه من الممكن حجز موعد في المؤسسات الحكومية إلكترونيًا عبر الموقع.

التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن طريقة حجز البطاقة الوطنية بالإضافة إلى تحديث أو تجديد البيانات للمستفيدين من البطاقة، ويكون ذلك من خلال منصة الوزارة إلكترونيًا من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين وتكون طريقة الحجز أو تجديد البيانات كما يلي:

التوجه إلى منصة وزارة الداخلية .

انقر القائمة.

اختر الخدمات الإلكترونية.

اختر البطاقة الوطنية.

اضغط استمارة حجز البطاقة.

قم بتعبئة الاستمارة بكافة البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع المستندات التي يتم طلبها عند التقديم.

حدد الموعد الذي يناسبك من المواعيد الموجودة في الحجز.

اكتب رقم هاتف المستخدم.

انقر حفظ، ثم اضغط إرسال.

حالات تغيير البطاقة الوطنية الموحدة

قامت وزارة الداخلية بتحديد الحالات التي يجب عندها تغيير البطاقة الموحدة، حيث يلزم على المستفيدين تحديث بيناتهم من أجل تمكن الجهات الحكومية من تحسين الخدمة للمستفيد، وتكون الحالات كما يلي: