منصة مظلتي..لينك تنزيل pdf كافة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الاخيرة لدى وزارة العمل 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات عن طريق منصة مظلتي ولكن لم يتم الإعلان عن الوجبة الاخيرة السابعة حيث تأخرت عن إعلان النتيجة النهائية بسبب عدم توفير المبالغ المطلوبة لصرف برنامج دعم الرعاية الاجتماعية كما تقوم الوزارة بمراجعة جميع أوراق المتقدمين لكي يتم قبول صرف دعم الرعاية الاجتماعية لمن يستحق ويتطابق عليه الشروط الواجبة للصرف في دولة العراق.

ضوابط قبول برنامج دعم الرعاية الاجتماعية 2024

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق يتطلب توفير جميع الشروط الواجبة للحصول على هذا الدعم وعلى الرغم من عدم صرف الوجبة السابعة للمستفيدين من خلال وزارة العمل العراقية ولكن هناك العديد من العراقيين والعراقيات يريدوا التعرف على جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية كما يلي:

يجب على كل المتقدمين توفير دخل شهري لا يتعدى الحد المسموح بيه في العراق.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يفضل توفير السن المناسب للتقديم الذي يتراوح من 15 إلى 55 عام للنساء في دولة العراق.

كذلك التقديم من عمر 18 إلى 60 عام للرجال الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

كما يجب توفير أثبات بعدد أفراد الأسرة حيث يشترط أن لا يقل عددهم عن 4 أشخاص عند التقديم على طلب الدعم.

ما هي طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟