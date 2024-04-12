أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 12/4/2024 ثالث أيام عيد الفطر في الأسواق وبورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم وفقًا لإعلان الحكومة المصرية، حيث أن الأسعار مع بداية عام 2024 انخفضت كثيرًا ويرجع ذلك إلى توفير الحكومة للدولار الأمريكي الذي يستخدمه التجار في الاستيراد بالإضافة إلى أن الانخفاض كان تابع لمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار المنتجات لكي يكون المواطن قادر على شرائها ولكن الشركات والمزارع لم تدخل في هذه المبادرة.

أسعار الفراخ والبيض اليوم

هناك انخفاض في أسعار كلًا من البيض والفراخ بنسبة وصلت إلى 15 إلى 20% من أسعارهم، وتكون الأسعار بعد الانخفاض كالتالي:

يكون سعر الفراخ للكيلو الواحد حوالي جنيهًا 85 من المزارع على أن يصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض من المزرعة حوالي 135 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر 145 جنيهًا، أما سعر البيض البلدي يختلف بحوالي زيادة عشرة إلى خمسة عشر جنيهًا عن البيض الأبيض.

هذه الأسعار تختلف عن الأماكن التي تبيع خارج المبادرة.

أسعار الدواجن والبيض خارج المبادرة

هناك العديد من المزارع التي لم تطبق قرار الحكومة بشأن عمل مبادرة على أسعار المنتجات، وتكون الأسعار فيها للبيض والدواجن كالتالي: