موعد نزول المعاشات في شهر مايو 2024 بعد الزيادة 15% لمستحقي معاش التأمينات الاجتماعية

موعد صرف المعاشات بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في مبلغ المعاشات، حيث أن الزيادة قد تصل إلى 15% من قيمة المعاش وجاء ذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية لأن هذه الزيادة ستكون بمثابة إعانة للمتقاعدين أو الأشخاص الذين يحصلون على معاش من الدولة، ويكون موعد صرف رواتب المعاشات محدد من قبل وزارة الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر ميلادي.

موعد صرف المعاشات لشهر مايو 2024



من المتعارف عليه أن موعد نزول المعاشات يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك بشرط ألا يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية في الدولة، وفي حالة مصادفته ليوم عطلة يتم تقديم أو ترحيل موعد الصرف، ومن المقرر نزول المعاش للشهر المقبل في يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 وهو الموعد الطبيعي بدون أي تغيير في الموعد، على أن يشمل المعاش الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية.

الاستعلام عن موعد صرف المعاشات

أوضحت الحكومة المصرية طريقة الاستعلام عن الموعد المحدد لصرف المعاشات، وتكون هذه الطريقة عبر اتباع مجموعة من الخطوات تكون متمثلة في الآتي:

التوجه إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

اختر صاحب معاش.

انقر استعلامات عن بيانات صاحب المعاش.

اضغط بدء الخدمة.

قم بتسجيل الدخول.

انقر تفاصيل المعاش.

بعدها تظهر التفاصيل المتعلقة بالمعاش مثل موعد الصرف، بالإضافة إلى الزيادات المضافة.

يمكن أيضًا الاستعلام عن التطورات المتعلقة بالزيادات التي تكون في المعاش.

كما يمكن التقديم بطلب معاش استثنائي الذي يقدم من أجل تحسين المعاش، وذلك بعد التعرف على شروط القبول في المعاش.

خدمات منصة التأمينات الاجتماعية

عملت منصة التأمينات الاجتماعية على توفير عدد كبير من الخدمات للمواطنين، من أجل تسهيل الاستعلام والتقديم على العديد من الخدمات الحكومية وتكون الخدمات التي توفرها المنصة كما يلي: