تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيبمي الكونغولي إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على فريق بتروأتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت 6-4-2024 في في العاصمة الأنجولية لواندا، في إياب دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

افتتح جوناثان تورو، التسجيل لفريق بترو أتلتيكوفي الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يخطف فليب بيني التعادل لـ مازيمبي في الدقيقة 82 وفي الدقيقة 90+6، سجل مازيمبي الهدف الثاني عن طريق جويل بيه، بعد خروج خاطئ من حارس بتروأتلتيكو.

الأهلي يواجه مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتأهل مازيمبي إلى دور نصف النهائي بفوزه في مجموع المباراتين بنتيجة 2 – 1

وبتلك النتيجة تأهل مازيمبي إلى الدور نصف النهائي، ليتلقي مع النادي الأهلي الذي تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على سيمبا التنزاني بنتيجة 3 – 0 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يبحث محبي النادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي، حيث ستقام مباراة الذهاب أحد يومي 19 و 20 إبريل الجاريي في العاصمة الكونغولية لومباتشي،

بينما ستقام مباراة العودة أحد يومي 26 أو 27 إبريل الجاري، على استاد القاهرة.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة انبي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم في التاسعة والنصف مساء دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة سيمبا التنزاني أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة انبي المرتقبة في العاشرة مساء بعد غدٍ الاثنين ضمن مؤجلات الجولة 16 في مسابقة الدوري الممتاز.