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موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي في الأسبوع 32 من البريميرليغ والقنوات الناقلة

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 49 دقيقة
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موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي
موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي

يلتقي اليوم ناديي شيفيلد يونايتد وتشيلسي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ويحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، ويتطلع شيفيلد يونايتد إلى محاولة تعويض نتائجه السلبية في المباريات الماضية، بينما يسعى فريق البلوز إلى الفوز والعودة إلى العاصمة لندن وفي حوزته الثلاث نقاط اليكم موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي في الجولة 32

تنطلق مبارة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مع العلم أن اللقاء سوف يقام على أرضية استاد برامول لين، وسوف يتم نقل المبارة على الهواء مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، كما سوف يعلق على المبارة المعلق الرياضي علي محمد علي، والجدير بالذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين بالبريميرليغ قد أقيمت يوم 16 ديسمبر الماضي وانتهت بفوز تشيلسي على أرضه بهدفين نظيفين.

المباراةشيفيلد يونايتد ضد تشيلسي
التوقيت18:30 بتوقيت القاهرة
المكاناستاد برامول لين
القناة الناقلةbeIN SPORTS 2 HD
المعلقعلي محمد علي

ترتيب شيفيلد يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يدخل شيفيلد يونايتد المبارة وهو بالمركز العشرين في نهاية الترتيب وورصيده 15 نقطة، حيث خاض الفريق 30 جولة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 21 وله مباراة مؤجلة، وقد خسر الفريق في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي الممتاز خارج أرضه أمام ليفربول، وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي اليوم والقناة الناقله
موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي اليوم والقناة الناقله

أما تشيلسي فسوف يدخل اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، حيث لعب الفريق 29 جولة فاز في 12 مباراة وخسر في 10 وتعادل في 7 وله مبارتين مؤجلتين، وقد حقق الفريق الأسبوع الماضي فوزاً كبيراً على المان يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مبارة قمة في الإثارة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين من البريميرليغ.

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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 49 دقيقة
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