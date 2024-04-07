موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي في الأسبوع 32 من البريميرليغ والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم ناديي شيفيلد يونايتد وتشيلسي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ويحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، ويتطلع شيفيلد يونايتد إلى محاولة تعويض نتائجه السلبية في المباريات الماضية، بينما يسعى فريق البلوز إلى الفوز والعودة إلى العاصمة لندن وفي حوزته الثلاث نقاط اليكم موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي في الجولة 32

تنطلق مبارة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مع العلم أن اللقاء سوف يقام على أرضية استاد برامول لين، وسوف يتم نقل المبارة على الهواء مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، كما سوف يعلق على المبارة المعلق الرياضي علي محمد علي، والجدير بالذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين بالبريميرليغ قد أقيمت يوم 16 ديسمبر الماضي وانتهت بفوز تشيلسي على أرضه بهدفين نظيفين.