” تقدر تاخد شقة بتقسيط 1000 جنيه” أعرف طريقة التسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي

شرعت وزارة الإسكان في مطلع الأول من شهر إبريل الجاري في توضيح التسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي المستعمل عنه بشكل متزايد بين فئات المواطنين بالسعودية، والتي وفرتها عبر تخصيصها في منصة سكني لشراء الأراضي البنائية التي تصلح بناؤها مجمعات عمرانية، وسوف نوافيكم تفاصيل التسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي وللمزيد من المعلومات تابعونا.

التسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي

بعد استطلاع الحكومة حول طريقة التسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي الذي يرغب المواطنين في معرفته بشكل تفصيلي، حيث صرحت بأن إجراءات التسجيل تتطلب معايير محددة لإتمامها بطريقة صحيحة، والتي حصرناها لكم وفقًا للخطوات التالية:

التوجه فورا إلى موقع وزارة الإسكان لحجز الأراضي .

. بعد ذلك إدخال البيانات اللازمة للتسجيل مثل الاسم، الرقم القومي، رفع الملفات، تاريخ الميلاد…إلخ.

ثم بتحديد زر تفاصيل لعرض الأراضي الصالحة والمتاحة.

عقب سداد رسوم الأرض المراد بها.

وأخيرًا انقر على خانة تسجيل.

شروط الحصول على اراضي وزارة الإسكان

يستوجب التسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي حزمة من الشروط الواجب توافرها في المسجلين حيث أقرت الوزارة بهم خلال تصريحاتها الرسمية لتلك الشروط لنقوم بدورنا لكم في عرضها خلال النقاط التالية:

حصول المتقدم على الجنسية المصرية.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من أراضي وزارة الإسكان مسبقًا.

توافر قدرة المتقدم على تسديد رسوم الأرض.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي

أعلنت وزارة الإسكان خلال الساعات الماضية عن المتطلبات الأساسية للتسجيل عبر مبادرتها لشراء الأراضي كما تتمثل في الشكل الآتي:

البطاقة الشخصية.

شهادة الميلاد.

عقد الزواج.

شهادة وفاة.

إيصال دفع الرسوم.

ونكون قد ختمنا لكم مستجدات التسجيل في قرعة اراضي وزارة الاسكان 2024 بالرقم القومي لكثرة استعلام المواطنين عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم وفقًا لذلك المباشرة في عملية التسجيل.