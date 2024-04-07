“أونلاين من مكانك”… إيداع 25,000 ريال فوري بدون كفيل وبدون ضمانات قرض شخصي سريع ميسر من التيسير لسداد الديون والأقساط في أقل من 24 ساعة
شركة التيسير تعتبر واحدة من المنصات المالية التي تقدم لجميع المواطنين والمتقاعدين تمويلات شخصية، يتم إيداعها في جميع حسابات المتقدمين خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الموافقة، فيتم قبولك على حسب ما إذا كانت الشروط وبيانات التسجيل متطابقة، حيث أن هذا التمويل يساعدك في تسديد جميع القروض والغرامات الصادرة عنك، كما يتميز هذا التمويل بالكثير من المميزات منها: (أرباح تنافسية، مع خدمة تسديد سهله)، وفي هذه المقالة سيتم التحدث عن خطوات التقديم، ومميزات تمويل شركة التيسير كل ما عليك هو متابعة الفقرات القادمة ومتابعة موقعنا البديل.
تمويل شركة التيسير
إذا كنت تريد الحصول على تمويل شركة التيسير يجب عليك أن تفعل مجموعة من الخطوات، ولمن لا يعرفها سيتم توضيحها لكم في النقاط التالية:
- في البداية قم بالذهاب إلى المتجر، وحمل تطبيق تيسير.
- اكتب ما هو مطلوب منك من بيانات، واضغط على “تسجيل الدخول”.
- ومن ثم قم بالنقر على (كتالوج الخاص بالخدمات).
- وانقر على (خدمة تمويل)، حدد التمويل الذي ترغب به.
- ستفتح أمامك نافذة تحتوي على حقول فارغة، قم بملئها بالبيانات المطلوبة.
- ومن ثم قم بفحص ما تم إدخاله من بيانات، بعدها انقر على (أيقونة طلب التمويل).
مميزات الحصول على تمويل شركة التيسير
تم التعرف على خطوات التقديم على تمويل شركة التيسير، وفي هذه الفقرة سوف نرصد لكم مميزات الحصول على هذا التمويل، وسيتم تلخيصها لكم في الشكل التالي:
- يتميز هذا التمويل بأنه يتوافق مع قواعد الإسلام وأصوله.
- يتم إيداع التمويل في خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ قبول الطلب.
- جميع خطوات التقديم سهله ولا تحتاج إلى تعقيد، فتتم جميع الخطوات من خلال المنصة أو التطبيق الخاص بهم.
- هذا التمويل متاح لجميع المواطنين، وأيضاً المتقاعدين عن العمل.
- يمكنك أخذ التمويل بدون تحويل راتب الشهري.
- لا يتوجب عليك إحضار كفيل في حين كنت ترغب الحصول على تمويل من هذه الشركة.
- فترة سداد تبدأ من 10 شهور إلى 60 شهراً فقط.