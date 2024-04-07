لأول مرة جوجل تتيح ميزة “البحث Lookup” للكشف عن الأرقام المجهولة في تطبيق الهاتف

تعمل شركة جوجل حاليًا على إضافة ميزة جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها تتيح للمستخدمين الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة، يطلق على هذه الميزة اسم “البحث Lookup” وتم رصدها مؤخرًا لدى بعض مستخدمي التطبيق.

تعرف على التفاصيل الخاصة بميزة “البحث Lookup” التي تطلقها جوجل

تعمل هذه الميزة بطريقة بسيطة، حيث يظهر خيار “البحث Lookup” عند الضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في سجل المكالمات أو جهات الاتصال، وعند الضغط على الخيار، يتم إجراء عملية بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول على تطبيق جوجل ومحرك البحث الخاص بها.

من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أن يتعرفوا على هوية صاحب الرقم المجهول إذا كانت معلوماته متاحة على الإنترنت، وتساعد تلك الميزة في تبسيط العملية التي يقوم بها المستخدمون عادةً عند نسخ الرقم ولصقه في شريط البحث في جوجل.

ميزة “البحث Lookup” بسيطة ليست بقدرة تروكولر

تعتبر هذه الطريقة بسيطة للغاية وليست بالقدرة الفاعلية التي توفرها تطبيقات الكشف عن هوية المتصلين المخصصة، مثل تطبيق تروكولر الشهير، الذي يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة لأسماء الأشخاص وأرقام هواتفهم بدقة كبيرة.

ميزة “البحث Lookup” التي تطلقها جوجل بدأت باليابان

من الجدير بالذكر أن هذه الميزة ظهرت لأول مرة لمستخدمي التطبيق في اليابان، ومن المتوقع أن تتاح على نطاق عالمي في غضون بضعة أسابيع تدريجيًا.

موضوعات قد تهمك:-

“صراع العمالقة” بشكل عصري وأنيق هاتف Realme 12x المنافس القوي لكل الموبايلات العالمية.

مميزات مذهلة تحصل عليها عند تنزيل واتساب بلس بدلا من الواتس العادي

بإمكانيات غير عادية ومواصفات رهيبة وسعر تنافسي هاتف سامسونج A05 يغزو المملكة العربية السعودية

موبايل جديد من Tecno ذو الموصفات الجبارة.. Tecno Pova 6 Pro بطارية 256 جيجا و6000 ملي أمبير وامكانيات اخرى رهيبة.